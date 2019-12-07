Студент Йеля перебил два мировых рекорда в финале Гран-при по фигурному катанию

Американец Нейтан Чен по сумме двух программ выиграл более 40 баллов у двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

Финал Гран-при по фигурному катанию среди мужчин получился просто невероятным. Разгромивший всех соперников накануне американец Нейтан Чен не только повторил сумасшедший перформанс в произвольной программе, а даже превзошёл его. Фигурист чистейшим образом исполнил пять четверных прыжков, а затем показал дорожку шагов, аналогов которой мир не видел со времён выступления Алексея Ягудина на Олимпиаде 2002 года.

За своё выступление Чен получил столько баллов, сколько никто и никогда не получал за всю историю мирового фигурного катания. Почти 225 баллов за произвольную программу и большее 335 по сумме двух прокатов — американец играючи перебил собственные мировые рекорды на девять и двенадцать баллов соответственно. А главного конкурента — золотого медалиста двух последних Олимпиад Юдзуру Ханю (оставшегося на этом турнире без своего тренера Брайана Орсера) — Нейтан опередил на невероятные 40 с лишним баллов.

Достижения Чена ещё больше будоражат воображение от того факта, что американец даже не посещает тренировки в привычном смысле этого слова. Со своим тренером Рафаэлем Арутюняном Нейтан работает удалённо, как правило, через сеансы видеосвязи. А всё потому, что действующий чемпион мира и победитель последних трёх финалов Гран-при по фигурному катанию является очным студентом одного из лучших вузов мира — Йельского университета.

К сожалению для российских фанатов фигурного катания, этот праздник жизни прошёл без участия наших спортсменов. Александр Самарин из-за двух ошибок в произвольной программе остался в шаге от медали, заняв четвёртое место. А Дмитрий Алиев и вовсе стал худшим из лучших, показав шестой результат в финале.

Финал Гран-при по фигурному катанию.

Турин, Италия.

Мужчины.

Итоговое положение:

Нейтан Чен (США) — 335,30 — мировой рекорд. Юдзуру Ханю (Япония) — 291,43. Кевин Эймоз (Франция) — 275,63. Александр Самарин (Россия) — 248,83. Боян Цзинь (Китай) — 241,44. Дмитрий Алиев (Россия) — 220,04.

Произвольная программа: