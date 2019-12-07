"Так получилось". "Оренбург" лишился тренера после позорного разгрома

Оренбуржцы уступили в очередном матче РПЛ со счётом 0:3, после чего стало известно об отставке наставника.

В 19-м туре РПЛ "Оренбург" на выезде проиграл "Тамбову" со счётом 0:3. После этой игры тамбовчане поднялись на 11-е место в турнирной таблице, а "Оренбург" спустился в зону переходных матчей. Главный тренер принял решение покинуть клуб.

— Уже можно открыто сказать, что Владимир Федотов покидает наш клуб. Мы были не против продолжить с ним сотрудничество. Но жизнь движется вперёд. Пытались ли уговорить его остаться? Он взрослый человек и сам принимает решение. Как получилось, так получилось, — цитирует президента "Оренбурга" Владимира Кияева sport24.ru.

Федотов выиграл с "Оренбургом" ФНЛ и вывел команду в элиту российского футбола.