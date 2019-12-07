Фанаты ЦСКА покинули трибуны в перерыве матча с "Краснодаром"

Активные болельщики армейского клуба присоединились к акции протеста против задержания фанатов "Спартака".

К акции протеста против задержания фанатов "Спартака" присоединились ультрас московского ЦСКА. Во время гостевой встречи с "Краснодаром" болельщики армейцев покинули сектор и не вернулись до конца игры.

Фанаты ЦСКА покинули трибуны в Краснодаре pic.twitter.com/jylLQiMN1a — Russian ultras (@russian_ultras) December 7, 2019

Фанаты "Краснодара" тоже собирались покинуть трибуны, однако массовым их уход, судя по всему, не получился.

Матч "Краснодара" и ЦСКА закончился со счётом 1:1. "Быки" обеспечили себе второе место перед зимней паузой, армейцы ещё могут выпасть из тройки лидеров, если "Ростов" завтра обыграет "Спартак".

РПЛ, 19-й тур

"Краснодар" — ЦСКА — 1:1

Голы: Обляков 15' (0:1), Ари 63' (1:1)