Косторная с космическим рекордом укатала всех соперниц в финале Гран-при

16-летняя фигуристка установила лучшее мировое достижение по сумме двух программ и завоевала золотую медаль.

В итальянском Турине в финале Гран-при по фигурному катанию завершились соревнования среди женщин. И завершились тотальной победой России. Три фигуристки из нашей страны оказались на пьедестале почёта. Третьей стала королева четверных прыжков Александра Трусова. Второе место заняла действующая чемпионка России Анна Щербакова. А победу одержала Алёна Косторная, которая ещё год назад завершила триумфом аналогичный турнир на юниорском уровне.

Косторная стала единственной из всех медалисток, кому удалось выполнить все элементы своей программы без ошибок. Она чисто исполнила поочерёдно каскад тройной аксель — двойной тулуп, тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, тройной флип — тройной тулуп, тройной флип — тройной сальхов через ойлер и тройной лутц.

За произвольную программу Алёна набрала 162,14 балла и стала второй. Однако по сумме двух прокатов она установила новый мировой рекорд, на восемь с лишним баллов перебив достижение Александры Трусовой. Результат Косторной — 247,59 балла. Такого женское фигурное катание ещё не видело.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Женщины

Итоговое положение

Алёна Косторная (Россия) — 247,59 Анна Щербакова (Россия) — 240,92 Александра Трусова (Россия) — 233,18 Рика Кихира (Япония) — 216,47 Брэди Теннелл (США) — 212,18 Алина Загитова (Россия) — 205,23

Произвольная программа