Такого не делал никто! Трусова снова вошла в историю женского фигурного катания

15-летняя спортсменка стала первой фигуристкой в истории, кому удалось исполнить четверной флип.

Александра Трусова обладает самым сложным техническим арсеналом среди всех фигуристок мира, даже Юдзуру Ханю и Нейтан Чен признают, что вполне могут ей проиграть. Но этой пятнадцатилетней девушке всё мало! В финале Гран-при она решила сделать свою программу ещё сложнее, заявив целых пять четверных прыжков. Трусовой не удалось исполнить все из них чисто, но в историю она снова вошла. На этот раз как первая фигуристка, которой удалось чисто исполнить на международных соревнованиях четверной флип.

Трусова не смогла осилить четверные тулуп и сальхов. Однако помимо флипа фигуристка чисто исполнила четверной лутц, четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер, каскады двойной аксель — тройной тулуп и тройной лутц — тройной тулуп.

🔥 It’s a quad showdown in the Ladies Free Skating at the Grand Prix Final !! ⤵️ Quad Lutz from Alexandra Trusova !#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/vX3bo20KX1 — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 7, 2019

Пятнадцатилетняя фигуристка набрала 161,73 балла за произвольную программу и 233,18 балла — по сумме двух прокатов. Однако этого не хватило даже для второй позиции. Трусова в итоге заняла третье место в финале Гран-при, уступив своим подругам по группе Тутберидзе — Анне Щербаковой и Алёне Косторной.

Финал Гран-при по фигурному катанию

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