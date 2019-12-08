Непобедимое трио! Наши фигуристки забрали все медали финала Гран-при

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова не позволили другим спортсменкам даже надеяться на пьедестал почёта.

Финал Гран-при по фигурному катанию в соревнованиях среди женщин прошёл под диктовку российских спортсменок. Из шести участниц четыре представляли нашу страну, и три из них в итоге оказались на пьедестале почёта. Однако эта тройка по сравнению со вчерашним днём немного изменилась. После короткой программы Алина Загитова занимала вторую позицию, а Анна Щербакова была третьей. Теперь же Щербакова поднялась на вторую позицию, а третью заняла Александра Трусова. И только первое место Алёны Косторной осталось неизменным.

Что любопытно, в прошлом году Косторная выиграла аналогичный турнир, но на юниорском уровне. А после перехода во взрослую категорию Алёна остаётся единственной девушкой среди гениальных экс-юниорок Тутберидзе, которая до сих пор не проиграла ни одного турнира.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Женщины

Итоговое положение

  1. Алёна Косторная (Россия) — 247,59 (мировой рекорд)
  2. Анна Щербакова (Россия) — 240,92
  3. Александра Трусова (Россия) — 233,18
  4. Рика Кихира (Япония) — 216,47
  5. Брэди Теннелл (США) — 212,18
  6. Алина Загитова (Россия) — 205,23

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