Непобедимое трио! Наши фигуристки забрали все медали финала Гран-при

Финал Гран-при по фигурному катанию в соревнованиях среди женщин прошёл под диктовку российских спортсменок. Из шести участниц четыре представляли нашу страну, и три из них в итоге оказались на пьедестале почёта. Однако эта тройка по сравнению со вчерашним днём немного изменилась. После короткой программы Алина Загитова занимала вторую позицию, а Анна Щербакова была третьей. Теперь же Щербакова поднялась на вторую позицию, а третью заняла Александра Трусова. И только первое место Алёны Косторной осталось неизменным.
Что любопытно, в прошлом году Косторная выиграла аналогичный турнир, но на юниорском уровне. А после перехода во взрослую категорию Алёна остаётся единственной девушкой среди гениальных экс-юниорок Тутберидзе, которая до сих пор не проиграла ни одного турнира.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Женщины
Итоговое положение
- Алёна Косторная (Россия) — 247,59 (мировой рекорд)
- Анна Щербакова (Россия) — 240,92
- Александра Трусова (Россия) — 233,18
- Рика Кихира (Япония) — 216,47
- Брэди Теннелл (США) — 212,18
- Алина Загитова (Россия) — 205,23
Косторная с космическим рекордом укатала всех соперниц в финале Гран-при
Такого не делал никто! Трусова снова вошла в историю женского фигурного катания