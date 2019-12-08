Конец эпохи. Клеопатра Загитова рухнула на последнее место в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка допустила несколько ошибок в произвольной программе в Турине.

Перед финалом Гран-при в Турине одной из интриг в соревнованиях среди девушек был вопрос, сможет ли олимпийская чемпионка Алина Загитова что-либо противопоставить своим юным подругам по группе Этери Тутберидзе. Несмотря на то что Косторная, Щербакова и Трусова моложе Загитовой, у каждой из них в арсенале есть ультрапрыжки, которые действующая чемпионка мира ещё не освоила.

Поэтому при условии чистых прокатов шансов у Загитовой не было. Однако соперницы ошибались и падали. Но и сама олимпийская чемпионка не смогла справиться с нервами в произвольной программе. Если по итогам первого дня соревнований она занимала высокое второе место, то после второго дня — рухнула на последнее.

Загитовой помешали падения в буквальном смысле этого слова. Олимпийская чемпионка, выступавшая в образе Клеопатры, не справилась с каскадом тройной лутц — тройной тулуп, а затем упала с двойного акселя. После этого ей чисто удалось исполнить тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип.

Загитова получила 125,63 балла за произвольную программу и 205,23 балла по сумме двух прокатов. Она заняла последнее место среди всех финалисток, проиграв не только трём подругам по команде Тутберидзе, но и иностранкам: американке Брэди Теннелл и японке Рике Кихире.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Женщины

Итоговое положение

Алёна Косторная (Россия) — 247,59 (мировой рекорд) Анна Щербакова (Россия) — 240,92 Александра Трусова (Россия) — 233,18 Рика Кихира (Япония) — 216,47 Брэди Теннелл (США) — 212,18 Алина Загитова (Россия) — 205,23

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