Конец эпохи. Клеопатра Загитова рухнула на последнее место в финале Гран-при

Перед финалом Гран-при в Турине одной из интриг в соревнованиях среди девушек был вопрос, сможет ли олимпийская чемпионка Алина Загитова что-либо противопоставить своим юным подругам по группе Этери Тутберидзе. Несмотря на то что Косторная, Щербакова и Трусова моложе Загитовой, у каждой из них в арсенале есть ультрапрыжки, которые действующая чемпионка мира ещё не освоила.
Поэтому при условии чистых прокатов шансов у Загитовой не было. Однако соперницы ошибались и падали. Но и сама олимпийская чемпионка не смогла справиться с нервами в произвольной программе. Если по итогам первого дня соревнований она занимала высокое второе место, то после второго дня — рухнула на последнее.
Загитовой помешали падения в буквальном смысле этого слова. Олимпийская чемпионка, выступавшая в образе Клеопатры, не справилась с каскадом тройной лутц — тройной тулуп, а затем упала с двойного акселя. После этого ей чисто удалось исполнить тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип.
Загитова получила 125,63 балла за произвольную программу и 205,23 балла по сумме двух прокатов. Она заняла последнее место среди всех финалисток, проиграв не только трём подругам по команде Тутберидзе, но и иностранкам: американке Брэди Теннелл и японке Рике Кихире.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Женщины
Итоговое положение
- Алёна Косторная (Россия) — 247,59 (мировой рекорд)
- Анна Щербакова (Россия) — 240,92
- Александра Трусова (Россия) — 233,18
- Рика Кихира (Япония) — 216,47
- Брэди Теннелл (США) — 212,18
- Алина Загитова (Россия) — 205,23
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