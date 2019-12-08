Реванш взят! Джошуа побил толстяка Руиса и вернул чемпионские пояса

Британский боксёр на этот раз избежал ошибок прошлого боя и уверенно выиграл поединок.

В Саудовской Аравии состоялся повторный поединок британца Энтони Джошуа и Энди Руиса. Первый бой завершился сенсационно: скромный претендент нокаутировал именитого чемпиона и забрал у него чемпионские пояса по четырём версиям.

Однако на этот раз Джошуа не позволил себе недооценки соперника и не повторил тех ошибок, которые привели его к поражению в первом поединке. Англичанин уверенно вёл бой на протяжении 12 раундов, и все судьи единогласно признали его победителем — 118:110, 118:110, 118:110.

Теперь именно Энтони Джошуа — снова чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Реванш состоялся, и теперь главный вопрос для мирового боксёрского сообщества такой: будет ли третий и решающий поединок?