Наша фигуристка поставила самый дорогой рекорд в истории

Финал Гран-при по фигурному катанию в Турине позволил войти в историю всем трём нашим суперфигуристкам. Алёна Косторная одержала победу и установила мировой рекорд по сумме двух программ — 247,59 балла.
The top three Ladies of the Grand Prix Final 🥇🥈🥉— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 7, 2019
Full results: https://t.co/UPhbKSchyn#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/w3XIlQ5hJV
Ставшая третьей Александра Трусова вписала своё имя в историю как первая женщина, успешно исполнившая четверной флип на официальных соревнованиях.
Обладательница первого места в произвольной программе Анна Щербакова тоже отметилась уникальным достижением. Её каскад из четверного лутца и тройного тулупа стал самым дорогим элементом в истории женского катания — 19,15 балла.
Примечательно, что прошлый рекорд тоже был на счету Щербаковой: судьи турнира Skate America поставили ей за ту же комбинацию прыжков 18,66 балла.
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