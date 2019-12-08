Наша фигуристка поставила самый дорогой рекорд в истории

Анна Щербакова в финале Гран-при обновила собственное же достижение по оценке за элемент.

Финал Гран-при по фигурному катанию в Турине позволил войти в историю всем трём нашим суперфигуристкам. Алёна Косторная одержала победу и установила мировой рекорд по сумме двух программ — 247,59 балла.

Ставшая третьей Александра Трусова вписала своё имя в историю как первая женщина, успешно исполнившая четверной флип на официальных соревнованиях.

Обладательница первого места в произвольной программе Анна Щербакова тоже отметилась уникальным достижением. Её каскад из четверного лутца и тройного тулупа стал самым дорогим элементом в истории женского катания — 19,15 балла.

Примечательно, что прошлый рекорд тоже был на счету Щербаковой: судьи турнира Skate America поставили ей за ту же комбинацию прыжков 18,66 балла.

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