Звезде UFC во время нокаута "оторвали" часть губы

Неожиданная развязка ждала собравшихся на арене Capital One Arena в Вашингтоне зрителей турнира UFC on ESPN 7. Не самый яркий и зрелищный поединок участников главного события ивента между Алистером Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком пополнил коллекцию UFC в категории "вот это финал".

Непобеждённый суринамец Жаирзиньо Розенструйк (10-0-0) относится к особой касте бойцов, способных завершить поединок в любую секунду. Этим утром Big Boy отчётливо продемонстрировал, что действительно в любую секунду…

До встречи с живой легендой смешанных единоборств Алистером Оверимом (45-18-0) темнокожий южноамериканец восемь из девяти своих выступлений завершил нокаутом, самый поздний из которых случился на отметке 0:54 второго раунда, все остальные в первом. Этот показатель недвусмысленно дал понять тренерскому штабу Оверима, что Жаирзиньо наиболее опасен в первой пятиминутке. Задачей голландского Разрушителя в противостоянии с суринамским панчером было во что бы то ни стало перевести поединок в поздние раунды, в которых Розенструйк не так опасен. По крайней мере, так казалось…

Алистеру это удалось. 39-летний амстердамец смог по полной "засушить" бой, не давая грозному нокаутёру по себе попадать. Оверим прекрасно вязал противника в клинче, используя "грязный бокс". Опытный боец делал ровно то, что от него и ждали: не лез на рожон. Выглядело это, конечно, уныло и скучновато для зрителей, но Разрушитель сейчас явно не в том возрасте, когда риски оправданы. Другое дело, что и Жаирзиньо по каким-то непонятным причинам не шёл на обострение, был осторожен и явно не похож на самого себя. По-настоящему опасным Розенструйк выглядел только аж в четвёртом раунде, обстреляв закрытого в углу голландца серией ударов кулаками. Но к этому времени суринамец явно проигрывал в судейских записках, спасти его мог только досрочный финиш. И он случился!

До конца поединка оставалось четыре секунды, зрители были уверены, что более матёрый и скучный боец одержит свою 46-ю победу в карьере, а зрелищный Big Boy потерпит первое поражение, как вдруг случилось спортивное чудо. Жаирзиньо словно по щелчку решил пойти на обострение, достав Алистера серией "левый хук — правый супермен панч", отправившей Оверима в глубокий нокаут. Голландец упал как подкошенный в лучших традициях "раннего Майка Тайсона". Розенструйк даже не стал добивать потрясённого оппонента. Потрясающе!

By obliterating Alistair Overeem's headspace and lip with four seconds left in round five, Jairzinho Rozenstruik (10-0) is now 4-0 in the UFC. The Surinamese dreadnought owns five straight knockouts and nine overall, cementing his place in heavyweight's top 10. #UFCDC pic.twitter.com/LarFVBPgsI — Kyle Johnson (@VonPreux) December 8, 2019

Разрушитель тут же поднялся и в состоянии агонии принялся почему-то бежать, даже не понимая, что всё окончено и суринамец не станет его преследовать, чтобы добить. Остановившись и осознав, что таким получился финал боя, Алистер решил покинуть клетку, не дожидаясь объявления официального решения. Но тут дело не только в психологической травме, но и в физической: на лице Оверима в прямом смысле отсутствовала часть губы…

Розенструйк выразил желание подраться в следующем бою с Франсисом Нганну. Что ж, если UFC согласится провести этот поединок, то его официально можно назвать битвой за статус "самого опасного нокаутёра" на планете.

Из других поединков отметим досрочное поражение россиянки Яны Куницкой (12-5-0), проигравшей техническим нокаутом американке Аспен Лэдд (9-1-0) в третьем раунде. Этот поединок отчётливо продемонстрировал пробелы Лисички в борьбе в партере.

Звёздный 29-летний проспект Махмуд Мурадов (24-6-0) порадовал родной Узбекистан и наверняка Флойда Мейвезера ярким финишем в поединке против ветерана Тревора Смита.

Floyd Mayweather's charge casts a million-dollar KO, as Makhmud Muradov (24-6) caps three rounds of stellar jabbing and body punching with a mouthpiece launcher on Trevor Smith! The Uzbekistani rides a 13-fight tear with 10 knockouts. He boasts 19 finishes, 16 by strikes. #UFCDC pic.twitter.com/nM73HGyrS0 — Kyle Johnson (@VonPreux) December 7, 2019

Нокаут получился настолько эффектным, что в UFC не скупились на присуждение Махмуду награды "Выступление вечера" и премии в размере 50 000 долларов.

UFC on ESPN 7

Технические результаты

Основной кард

Тяжёлый вес: Жаирзиньо Розенструйк победил Алистера Оверима техническим нокаутом (удар рукой), 4:56, раунд 5;

Женщины, промежуточный вес, до 54,7 кг: Марина Родригес и Синтия Калвильо разошлись вничью решением большинства судей (29-28, 28-28, 28-28);

Тяжёлый вес: Бен Ротуэлл победил Стефана Стрюве техническим нокаутом (удары руками), 4:57, раунд 2;

Женщины, легчайший вес: Аспен Лэдд победила Яну Куницкую техническим нокаутом (удары руками), 0:33, раунд 3;

Легчайший вес: Коди Стаманн и Ядон Сон разошлись вничью решением большинства судей (29-27, 28-28, 28-28);

Легчайший вес: Роб Фонт победил Рики Саймона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Предварительный кард

Полутяжёлый вес: Махмуд Мурадов победил Тревора Смита нокаутом (удар рукой), 4:09, раунд 3;

Женщины, первый наилегчайший вес: Вирна Яндироба победила Маллори Мартин сдачей соперника (удушение сзади), 1:16, раунд 2;

Лёгкий вес: Джо Солецки победил Мэтта Уимана единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27);

Промежуточный вес, до 67,4 кг: Брюс Митчелл победил Мэтта Сейлса сдачей соперника (твистер), 4:20, раунд 1;

Полулёгкий вес: Билли Кварантилло победил Криса Фишголда сдачей соперника (удушение треугольником), 3:18, раунд 2;

Полусредний вес: Тим Минс победил Тиагу Алвиса сдачей соперника (удушение гильотиной), 2:38, раунд 1.