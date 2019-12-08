"Ростов" Карпина расправился со "Спартаком" в Москве, забив четыре гола

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Фото © Пресс-служба ФК "Ростов"

В столице состоялся заключительный матч чемпионата России по футболу в этом году. Теперь команды уходят в отпуск до 1 марта.

"Спартак" дома проиграл "Ростову" со счётом 1:4. Дубль оформил Бахтиёр Зайнутдинов, а также по голу забили Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков.

Счёт мог бы быть и другим, если бы экс-спартаковец Ивелин Попов реализовал пенальти на 45-й минуте.

В концовке встречи "Спартак" отыграл один мяч усилиями Эсекьеля Понсе.

Таким образом, "Спартак" уходит на зимний перерыв с 22 очками и занимает 10-е место в турнирной таблице. Ростовчане же с 34 очками располагаются на третьей строчке. Такое же количество очков у ЦСКА и "Локомотива".

РПЛ. 19-й тур

"Спартак" — "Ростов" — 1:4

Голы: Зайнутдинов 22' (0:1), Ионов 53' (0:2), Чистяков 79' (0:3), Понсе 81' (1:3), Зайнутдинов 83' (1:4)

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