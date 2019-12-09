Отставка Кононова, Дзюба, 10-е место. "Спартаку" пора избавляться от скандалов

Чемпионат России по футболу ушёл на зимний перерыв. Что нам запомнилось больше всего в первой части турнира? Большинство ответят — перипетии в "Спартаке". Ведь о красно-белых действительно говорили много. О чём именно — давайте вспоминать вместе.

Отставка Кононова, приход Тедеско

Уже с начала сезона болельщики "Спартака" скептически относились к словам Олега Кононова, который обещал показывать атакующий футбол. А когда такого стиля игры на поле так и не появилось, критика в адрес российско-белорусского специалиста стала постоянной.

В последние недели работы Кононова в "Спартаке" давление со стороны болельщиков было огромное. Фанаты каждый матч скандировали о тренере нелицеприятные кричалки и размахивали пиджаками. И он не выдержал... После домашней игры с "Оренбургом" Кононов ушёл, отказавшись от проведения пресс-конференции и избегая каких-либо комментариев.

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Фанаты "Спартака" проводили Кононова словами "До свидания, трус"

В октябре место Кононова занял итальянский немец Доменико Тедеско. Начал иностранный специалист неплохо...

"Спартак" — "Рубин" — 0:0

"Локомотив" — "Спартак" — 0:3

"Спартак" — "Ростов" — 2:1 (Кубок России)

А потом понеслось...

"Спартак" — "Арсенал" — 0:1

"Спартак" — "Крылья Советов" — 2:0

"Урал" — "Спартак" — 0:0

"Зенит" — "Спартак" — 1:0

"Спартак" — "Ростов" — 1:4

У Тедеско всего три победы в восьми матчах. И главное, перемен как таковых не произошло. Внутри команды всё так же есть проблемы. Иначе как объяснить то, что во время матча с "Зенитом" Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо чуть не подрались?

Фанаты и Дзюба

Конечно, не обошлось и без околофутбольных разборок. Главной стал конфликт фанатов и капитана сборной России Артёма Дзюбы. Московские болельщики остались недовольны, что во время игры сборной в Санкт-Петербурге с трибун звучали выкрики в адрес российской столицы.

Уже в Сан-Марино досталось лидеру петербургского "Зенита" и главному антигерою фанатов "Спартака" Артёму Дзюбе. Это не понравилось руководству сине-бело-голубых и РПЛ. И тут началось.

Нас ожидали массовые задержания, слова Дзюбы о "фашистах" и "проплаченных акциях".

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И самое главное, что история эта ещё не закончилась. В 19-м туре, который стал последним в 2019 году, болельщики всех команд РПЛ так или иначе поучаствовали в акции и покидали трибуны с 30-й минуты.

Хотя и тут не обошлось без инцидентов. Кто-то не хотел уходить с трибун, и им "помогали", другие просто пересаживались на соседние сектора.

Заварушка на нижнем ярусе. Не все хотели уходить? pic.twitter.com/UHnVimkkc2 — Ofnews (@okolofnews) December 8, 2019

Что в итоге?

Вернёмся к спортивной части. "Спартак" в августе остался без Лиги Европы, но бьётся ещё в Кубке России. В чемпионате страны после 19 туров красно-белые занимают 10-е место из 16.

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Это точно не тот результат, на который рассчитывает столичный клуб. Поэтому зимняя пауза особенно важна красно-белым. Что будет после неё — начнём узнавать в марте.