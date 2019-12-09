Русский вратарь Георгиев признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Россиянин своей безупречной игрой помог партнёрам по "Рейнджерс" разгромить в гостях "Вегас".

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" со счётом 5:0 разгромил на выезде "Вегас Голден Найтс". Заброшенной шайбой и результативной передачей в игре отметился российский нападающий Артемий Панарин. Хлебушек в середине первого периода броском с ползоны открыл счёт, став в итоге автором победной шайбы в матче.

Artemi Panarin snipes home the Staal dish to open the scoring!#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/Bz2f4gwqyh — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 9, 2019

Помимо Панарина по голу в составе победителей забили Крис Крайдер (12'), Джейкоб Труба (28'), Йеспер Фаст (31') и Мика Зибанежад (56').

Один из лучших матчей в нынешнем сезоне провёл голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев. Россиянин отразил 38 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Этот "сухарь" стал для 23-летнего вратаря вторым в текущем регулярном чемпионате.

Also while we have a moment #GeorgievAppreciationPost pic.twitter.com/KLRMwI6X48 — New York Rangers (@NYRangers) December 9, 2019

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вегас Голден Найтс" — "Нью-Йорк Рейнджерс" — 0:5 (0:2; 0:2; 0:1)