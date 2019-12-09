Уткин — Запашному: Куда благотворнее сходить на футбол, чем в цирк с живодёрами

Известный спортивный журналист у себя в телеграм-канале опубликовал пост, где разнёс известного дрессировщика животных.

Василий Уткин отметил, что Эдгард Запашный написал ему сообщение с призывом "поговорить по-мужски". Произошло это после того, как комментатор в первый раз назвал дрессировщика "живодёром".

— Обсуждать нечего, в цирк с живодёрами я принципиально не хожу и никому не советую, особенно с детьми, куда благотворнее сходить на футбол и объяснить ребёнку самому, не доверяя случаю, значение всех незнакомых слов в русском языке и правила их уместного употребления. Рано или поздно ведь всё равно узнает, — отметил Уткин.

Также Василий предложил свой вариант поединка:

— А если Эдгарду захочется "суда поединком", право подраться с Запашным будет выставлено мной на благотворительный аукцион. Парню полезно ощутить себя тигром из собственного цирка. Весь полученный доход пойдёт в фонд, оказывающий поддержку бездомным животным, — заявил он.

Ранее Запашный сказал, что "покрошил бы фанатов", которые оскорбляют Дзюбу. Эти слова Эдгарда вызвали бурные осуждения в Сети.