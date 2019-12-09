Панику отставить! Решение WADA ещё ничего не значит

Исполком WADA принял единогласное решение отстранить Россию от спорта на четыре года. Дмитрий Иванов, который возглавлял с 2016 по 2018 год аппарат Независимой общественной антидопинговой комиссии и являлся одним из разработчиков Национального плана борьбы с допингом, считает, что СМИ и общество зря наводят панику. Ведь вину российской стороны WADA ещё предстоит доказать в суде.

Дмитрий Иванов в разговоре с Лайфом рассказал о деталях, которые многие просто не знают или не делают на этом акцент.

— Вся информация, которая идёт сейчас в средствах массовой информации, неверно трактуется, наводя серьёзную панику. Для начала нужно разобраться в процедуре вынесения наказания. Для общего понимания: то решение, которое было вынесено исполкомом WADA, не является окончательным! Оно вступит в силу, только если российская сторона согласится с этим решением. А наша сторона точно оспорит его в CAS в Лозанне. Сделать это она должна в течение 21 дня. И важно понимать, что, пока дело будет рассматриваться в суде, решение WADA не вступает в силу! По-прежнему статус-кво для российских спортсменов, российских организаций и соревнований пока никак не изменится. А рассмотрение этого дела может вестись достаточно долго, три и более месяца. В лучшем случае окончательное решение будет вынесено не раньше весны, — пояснил Иванов.

Также он рассказал, как и кто рассматривает дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).

— Для рассмотрения нашего дела будет выбрано три арбитра. Эти люди в своём большинстве не вовлечены в мировую спортивную жизнь. Для арбитров CAS эта работа не является основной. В обычной жизни это адвокаты, юристы больших компаний, аудиторы. У CAS есть некий лист арбитров, откуда стороны, участвующие в судебных разбирательствах, выбирают троих. При этом арбитр может находиться в любой стране. И вот их призывают на какие-то рассмотрения время от времени. Это для них хоть и оплачиваемая, но по большому счёту это всё-таки волонтёрская деятельность. Они и будут рассматривать дело, — рассказал он.

Более того, Иванов отметил, что впервые будут судить по новому кодексу.

— Вся эта процедура не имеет прецедентов. Она впервые будет применяться по новому антидопинговому кодексу. Поэтому никто не знает точно, как эта история будет развиваться.

Что ещё важно понимать, что существует два принципа виновности: презумпция виновности и презумпция невиновности. В спортивном праве всегда использовалась презумпция виновности, то есть обвиняемая сторона должна была доказать, что она не виновата. Так происходило во всех предыдущих допинговых делах. Сейчас впервые (как раз в соответствии с новой редакцией кодекса) наше дело в CAS будет рассмотрено с точки зрения презумпции невиновности. Иными словами, это WADA должно будет доказать, как прокурор доказывает в уголовном суде, что мы виноваты, что нарушения были. Это первое. И второе, что данное наказание соразмерно тому, что мы нарушили. Ведь интересно, почему нас отстранят именно на четыре года, а не год или на десять лет?

То есть на сегодняшний день, пока судом не утверждено обратное, никакой вины с нашей стороны вообще нет. А значит, пока нет и наказания. Никто не знает до сих пор, какими доказательствами владеет WADA и какой они глубины. Поэтому напрасно сейчас люди дают прогнозы. Никогда в истории ещё та линейка наказания, которая была принята WADA, не применялась.

Также Иванов пояснил, коснутся ли изменения российского футбола.

— Само WADA говорило, что если уже нельзя перенести соревнования из-за юридического и финансового вопроса, то они должны проходить там, где и планировались изначально. Это касается чемпионата Европы по футболу, несколько матчей которого пройдут в Санкт-Петербурге. Поэтому это точно не коснётся Евро-2020: мы примем турнир и сыграем там под российским флагом.

Что касается нашего участия в отборе на чемпионат мира в Катаре, то нужно дождаться решения CAS. Мои ощущения, что какого бы рода ни было решение суда, на подобные мероприятия оно не будет распространяться. Поэтому ситуация в целом не должна коснуться финала Лиги чемпионов.

В заключение он добавил, что нельзя поддаваться панике.

— Спортсмены не должны подаваться паническим настроениям. По большому счёту ещё ничего не произошло. Нужно продолжать и дальше готовиться к предстоящим соревнованиям. Сейчас начнётся полноценная юридическая работа, которая должна свои плоды принести.

А пока общественность лишь нагнетает обстановку, что может только усложнить ситуацию. Посмотрите иностранную прессу! Уже сейчас, на этом этапе, когда нам предъявлены самые тяжёлые в истории санкции, пишут, что "Россия опять отскочила"! Их желание таково, чтобы России вообще не было ни в каком виде на соревнованиях международного уровня, — сказал он.