"Спартак" на выезде не смог дожать "Йокерит"

Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) потерпел поражение от финского "Йокерита". Встреча состоялась в Хельсинки и закончилась победой хозяев площадки со счётом 3:2.
Финские хоккеисты к середине первого периода создали себе хороший задел в счёте, забросив две шайбы усилиями форварда Стива Мозеса (6') и защитника Микко Лехтонена (13').
Подопечным Олега Знарка до ухода на первый перерыв удалось сократить отставание в счёте — с передачи Каспарса Даугавиньша голом отметился нападающий Анатолий Никонцев — 2:1.
🏒Шайба Анатолия Никонцева (2:1)🚨 pic.twitter.com/t42rfR1Ib0— Spartak Moscow (@spartak_hc) December 9, 2019
Во втором периоде "шуты" увеличили своё преимущество. За минуту до перерыва защитник Сами Лепистё реализовал большинство — 3:1.
"Спартак" в заключительной 20-минутке благодаря шайбе Каспарса Даугавиньша смог вернуться в игру, но на итоговый результат это взятие ворот никак не повлияло.
🏒Шайба Каспарса Даугавиньша (3:2)🚨 pic.twitter.com/Q9d2c1vaMq— Spartak Moscow (@spartak_hc) December 9, 2019
3:2 — финны смогли удержать победный для себя результат до финальной сирены.
Регулярный чемпионат КХЛ
"Йокерит" (Хельсинки) — "Спартак" (Москва) — 3:2 (2:1; 1:0; 0:1)