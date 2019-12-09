"Спартак" на выезде не смог дожать "Йокерит"

Гол и передача Каспарса Даугавиньша не помогли красно-белым в игре с финским клубом.

Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) потерпел поражение от финского "Йокерита". Встреча состоялась в Хельсинки и закончилась победой хозяев площадки со счётом 3:2.

Финские хоккеисты к середине первого периода создали себе хороший задел в счёте, забросив две шайбы усилиями форварда Стива Мозеса (6') и защитника Микко Лехтонена (13').

Подопечным Олега Знарка до ухода на первый перерыв удалось сократить отставание в счёте — с передачи Каспарса Даугавиньша голом отметился нападающий Анатолий Никонцев — 2:1.

Во втором периоде "шуты" увеличили своё преимущество. За минуту до перерыва защитник Сами Лепистё реализовал большинство — 3:1.

"Спартак" в заключительной 20-минутке благодаря шайбе Каспарса Даугавиньша смог вернуться в игру, но на итоговый результат это взятие ворот никак не повлияло.

3:2 — финны смогли удержать победный для себя результат до финальной сирены.

Регулярный чемпионат КХЛ

"Йокерит" (Хельсинки) — "Спартак" (Москва) — 3:2 (2:1; 1:0; 0:1)