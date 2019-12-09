СКА продлил победную серию, одолев московское "Динамо"

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Фото © Twitter/КХЛ

Послематчевый буллит в исполнении Евгения Кетова продлил беспроигрышную серию армейцев до 11 игр.

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве в серии послематчевых бросков нанёс поражение столичному "Динамо" — 3:2.

Бело-голубые вышли вперёд на седьмой минуте встречи, завершив стремительную контратаку. Заброшенной шайбой отметился нападающий Иван Игумнов — 1:0.

Петербуржцы ответили в середине второго периода: ворота бывшей команды поразил Дмитрий Кагарлицкий, наказав динамовцев за удаление, — 1:1

На старте третьего отрезка игры форвард армейцев Наиль Якупов вывел свою команду вперёд, также реализовав большинство, — 1:2.

Подопечным Владимира Крикунова удалось перевести встречу в овертайм: нападающий динамовского клуба Андрей Алексеев мастерски переиграл голкипера СКА Александра Самонова — 2:2.

Овертайм результата командам не принёс, а в серии послематчевых бросков единственную шайбу забросил форвард гостей Евгений Кетов.

3:2 — СКА одерживает 11-ю подряд победу и выходит на первое место в Западной конференции, обойдя московский ЦСКА на одно очко.

Регулярный чемпионат КХЛ

"Динамо" (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (1:0; 0:1; 1:1; 0:0; 0:1)

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