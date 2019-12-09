СКА продлил победную серию, одолев московское "Динамо"

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве в серии послематчевых бросков нанёс поражение столичному "Динамо" — 3:2.
Бело-голубые вышли вперёд на седьмой минуте встречи, завершив стремительную контратаку. Заброшенной шайбой отметился нападающий Иван Игумнов — 1:0.
Петербуржцы ответили в середине второго периода: ворота бывшей команды поразил Дмитрий Кагарлицкий, наказав динамовцев за удаление, — 1:1
Смотрим на красотищу от Кагарлицкого и продолжаем разговор. Напомним, в Москве 1:1 #hcSKA pic.twitter.com/tbZuLUpRUs— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 9, 2019
На старте третьего отрезка игры форвард армейцев Наиль Якупов вывел свою команду вперёд, также реализовав большинство, — 1:2.
Подопечным Владимира Крикунова удалось перевести встречу в овертайм: нападающий динамовского клуба Андрей Алексеев мастерски переиграл голкипера СКА Александра Самонова — 2:2.
Овертайм результата командам не принёс, а в серии послематчевых бросков единственную шайбу забросил форвард гостей Евгений Кетов.
Он снова делает это 🔥 Евгений Кетов - второй победный буллит! #ДИНСКА pic.twitter.com/KWDtHXaL9N— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 9, 2019
3:2 — СКА одерживает 11-ю подряд победу и выходит на первое место в Западной конференции, обойдя московский ЦСКА на одно очко.
Регулярный чемпионат КХЛ
"Динамо" (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (1:0; 0:1; 1:1; 0:0; 0:1)