"Зенит" должен рвать "Бенфику" в Лиге чемпионов, а "Локо" — показать себя

"Зенит" обязан выходить в плей-офф
Главные надежды на Евровесну у нас возлагаются на петербургский "Зенит". Команда Сергея Семака уверенно ведёт борьбу в престижном турнире, однако к заключительному туру группового этапа ситуация непростая.
Группа G
- "Лейпциг" — 10 (очков)
- "Зенит" — 7
- "Лион" — 7
- "Бенфика" — 4
Сине-бело-голубые и французский "Лион" имеют по семь очков. Причём последние сегодня играют с лидером группы "Лейпцигом", а "Зенит" — с аутсайдером "Бенфикой".
Завтра! #БенфикаЗенит pic.twitter.com/VZWF72gvwj— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) December 9, 2019
И расслабляться подопечным Семака нельзя. "Бенфика" уже портила жизнь петербургской команде. В 2016-м на стадии 1/8 финала португальцы дважды обыграли "Зенит".
Мы не боимся, а уважаем "Бенфику". Это одна из самых титулованных команд, может быть, не только в Португалии, но и во всей Европе. Знаем, как хорошо они играют дома. Так что матч предстоит интересный. Надеюсь, сможем добиться результата
Сергей Семак
В случае поражения "Зенита" от португальцев, шансы на выход в плей-офф ЛЧ остаются, но тогда нужно, чтобы "Лион" (главный конкурент) в параллельном матче проиграл "Лейпцигу". Чтобы не зависеть от результатов противников, нужно обязательно победить в Португалии.
Даже если выиграет и "Зенит", и "Лион", то дальнейшую борьбу в Лиге чемпионов продолжит наш клуб из-за преимущества по дополнительным показателям.
Но вообще ситуация сложная. При определённых раскладах сразу три команды в этой группе могут иметь по семь очков. И что тогда будет, мы разбирались здесь: Всё переплетено. "Зенит" победил французов, но отдал свою судьбу в их руки.
Ничего не решающий матч Сёмина
Привет, Мадрид! 🤗 #АтлетикоЛоко | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #AtletiFCLM pic.twitter.com/zVdz2iqqoX— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 9, 2019
Последние матчи "Локомотив" что в Лиге чемпионов, что в чемпионате страны откровенно провалил. У команды начался спад. А начиналось всё в еврокубках ярко и обнадёживающе, но в итоге последнее место в группе... Поэтому предстоящий матч в Мадриде с "Атлетико" ничего уже не решает для Сёмина, однако показать себя, навязать проблемы противнику и уйти в отпуск в хорошем настроении можно.
Тем более у "Атлетико" сейчас тоже не лучший период. У команды Диего Симеоне всего одна победа за полтора месяца.
Болеем за команду Черышева
"Валенсия" не включила в заявку на матч с "Челси" Дениса Черышева. Игрок сборной России хоть уже и приступил к тренировкам в общей группе после травмы, но помочь своей команде пока не готов. Хотя сам матч с клубом Романа Абрамовича будет решающим. У "Валенсии" и "Челси" по восемь очков. Болеем за испанцев, чтобы весной болеть за Черышева.
Отметим ещё, что "Барселона", досрочно гарантировавшая себе выход в плей-офф, отправилась в Милан на матч с "Интером" без ряда ключевых игроков. Не полетел даже Лионель Месси. Каталонцев уже никто не свергнет с первого места в группе, а вот команде Антонио Конте победа важна. Ведь в параллельной встрече будет играть "Боруссия" со "Славией", а у немцев такое же количество очков.
В общем, предстоящие два дня Лиги чемпионов будет насыщенными и интересными.
Расписание матчей:
10 декабря
- "Наполи" — "Генк" (20:55 мск)
- "Ред Булл" — "Ливерпуль" (20:55)
- "Боруссия Д" — "Славия" (23:00)
- "Интер" — "Барселона" (23:00)
- "Бенфика" — "Зенит" (23:00)
- "Лион" — "Лейпциг" (23:00)
- "Челси" — "Лилль" (23:00)
- "Аякс" — "Валенсия" (23:00)
11 декабря
- "Шахтёр" — "Аталанта" (20:55)
- "Динамо З" — "Манчестер Сити" (20:55)
- ПСЖ — "Галатасарай" (23:00)
- "Брюгге" — "Реал" (23:00)
- "Бавария" — "Тоттенхэм" (23:00)
- "Олимпиакос" — "Црвена Звезда" (23:00)
- "Атлетико" — "Локомотив" (23:00)
- "Байер" — "Ювентус" (23:00)