"Зенит" должен рвать "Бенфику" в Лиге чемпионов, а "Локо" — показать себя

Сегодня стартуют последние матчи Лиги чемпионов этого года. Многие из них станут решающими для клубов. Рассказываем, что смотреть и за кого болеть.

"Зенит" обязан выходить в плей-офф

Главные надежды на Евровесну у нас возлагаются на петербургский "Зенит". Команда Сергея Семака уверенно ведёт борьбу в престижном турнире, однако к заключительному туру группового этапа ситуация непростая.

Группа G

"Лейпциг" — 10 (очков) "Зенит" — 7 "Лион" — 7 "Бенфика" — 4

Сине-бело-голубые и французский "Лион" имеют по семь очков. Причём последние сегодня играют с лидером группы "Лейпцигом", а "Зенит" — с аутсайдером "Бенфикой".

И расслабляться подопечным Семака нельзя. "Бенфика" уже портила жизнь петербургской команде. В 2016-м на стадии 1/8 финала португальцы дважды обыграли "Зенит".

Мы не боимся, а уважаем "Бенфику". Это одна из самых титулованных команд, может быть, не только в Португалии, но и во всей Европе. Знаем, как хорошо они играют дома. Так что матч предстоит интересный. Надеюсь, сможем добиться результата Сергей Семак

В случае поражения "Зенита" от португальцев, шансы на выход в плей-офф ЛЧ остаются, но тогда нужно, чтобы "Лион" (главный конкурент) в параллельном матче проиграл "Лейпцигу". Чтобы не зависеть от результатов противников, нужно обязательно победить в Португалии.

Даже если выиграет и "Зенит", и "Лион", то дальнейшую борьбу в Лиге чемпионов продолжит наш клуб из-за преимущества по дополнительным показателям.

Но вообще ситуация сложная. При определённых раскладах сразу три команды в этой группе могут иметь по семь очков. И что тогда будет, мы разбирались здесь: Всё переплетено. "Зенит" победил французов, но отдал свою судьбу в их руки.

Ничего не решающий матч Сёмина

Последние матчи "Локомотив" что в Лиге чемпионов, что в чемпионате страны откровенно провалил. У команды начался спад. А начиналось всё в еврокубках ярко и обнадёживающе, но в итоге последнее место в группе... Поэтому предстоящий матч в Мадриде с "Атлетико" ничего уже не решает для Сёмина, однако показать себя, навязать проблемы противнику и уйти в отпуск в хорошем настроении можно.

Тем более у "Атлетико" сейчас тоже не лучший период. У команды Диего Симеоне всего одна победа за полтора месяца.

Болеем за команду Черышева

"Валенсия" не включила в заявку на матч с "Челси" Дениса Черышева. Игрок сборной России хоть уже и приступил к тренировкам в общей группе после травмы, но помочь своей команде пока не готов. Хотя сам матч с клубом Романа Абрамовича будет решающим. У "Валенсии" и "Челси" по восемь очков. Болеем за испанцев, чтобы весной болеть за Черышева.

Отметим ещё, что "Барселона", досрочно гарантировавшая себе выход в плей-офф, отправилась в Милан на матч с "Интером" без ряда ключевых игроков. Не полетел даже Лионель Месси. Каталонцев уже никто не свергнет с первого места в группе, а вот команде Антонио Конте победа важна. Ведь в параллельной встрече будет играть "Боруссия" со "Славией", а у немцев такое же количество очков.

В общем, предстоящие два дня Лиги чемпионов будет насыщенными и интересными.

Расписание матчей:

10 декабря

"Наполи" — "Генк" (20:55 мск)

"Ред Булл" — "Ливерпуль" (20:55)

"Боруссия Д" — "Славия" (23:00)

"Интер" — "Барселона" (23:00)

"Бенфика" — "Зенит" (23:00)

"Лион" — "Лейпциг" (23:00)

"Челси" — "Лилль" (23:00)

"Аякс" — "Валенсия" (23:00)

11 декабря