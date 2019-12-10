Шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" продлить победную серию

Российский форвард "Кэпиталз" записал на свой счёт очередной гол и результативную передачу, однако этого оказалось недостаточно в игре с "Коламбусом".

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клуб "Коламбус Блю Джекетс" в гостях нанёс поражение команде "Вашингтон Кэпиталз" — 5:2. Для столичного коллектива это поражение стало первым за последние семь матчей.

В составе "Вашингтона" голом и результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин. В начале третьего периода при счёте 0:2 Ови забил свой 21-й гол в нынешнем сезоне. Ассистентом у Александра выступил защитник Дмитрий Орлов.

Позже Овечкин ассистировал Никласу Бэкстрёму во втором взятии ворот "Коламбуса", однако к тому моменту счёт на табло уже был 1:4, а до конца матча оставалось всего пару минут.

Nice to have ya back, Nicky! pic.twitter.com/Poq78S9wi1 — Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 10, 2019

Таким образом, "Вашингтон" прерывает свою шестиматчевую победную серию, но, несмотря на поражение, с 49 набранными очками сохраняет за собой первую строчку в Восточной конференции.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" — "Коламбус Блю Джекетс" — 2:5 (0:1; 0:1; 2:3)