Сычёв объявил о завершении карьеры

Легенда "Локомотива" Дмитрий Сычёв написал пост у себя в "Инстаграме", где сделал важное заявление.

— Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всём. В последнее время это давалось мне уже не так легко, — признался Дмитрий. — Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается.

Также 36-летний футболист считает, что не смог реализовать себя полностью.

Сычёв в разные годы выступал за такие команды, как "Спартак", "Олимпик", "Волга", но большую часть карьеры провёл в "Локомотиве".