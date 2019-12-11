Провал и катастрофа. "Зенит" разгромили и лишили всех евротурниров

Петербургская команда, откровенно говоря, провалила заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. Разгром, автогол и удаление. Но обо всём по порядку.

Петербургский "Зенит", видимо, всеми мыслями уже находился в отпуске. Матч в Португалии против неудобного соперника начался достаточно спокойно, и первые 45 минут моментов было немного.

На второй тайм сине-бело-голубые вышли слишком расслабленными, и было заметно, что на поле не хватало Ярослава Ракицкого. И как следствие — "Бенфика" первой открыла счёт.

Спустя всего несколько минут мяч попал в руку Дугласу Сантосу, за что судья назначил пенальти. Помимо этого арбитр показал футболисту достаточно спорную жёлтую карточку. И всё бы ничего, но для бразильского защитника "Зенита" это стало уже второе предупреждение... Петербуржцы остались в меньшинстве.

Удаление Дугласа Сантоса и реализованный пенальти хозяев.



📺 Смотрите мультитрансляцию всех игр #ЛЧ прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/DymOSxmypu — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2019

Всё, чем может похвастаться "Зенит", — это единственный удар в створ ворот, который нанёс Азмун лишь на 76-й минуте. Однако следом иранец пяткой забил, но в свои ворота. 3:0 — "Бенфика" берёт верх над "Зенитом".

И самое печальное, что в параллельном матче главный конкурент "Зенита" — французский "Лион" — сыграл вничью с "Лейпцигом", сенсационно лишив петербуржцев и Лиги чемпионов, и Лиги Европы. Да, команда Сергея Семака заняла последнее место в группе. Нам остаётся только констатировать, что этот еврокубковый сезон просто провальный для наших клубов.

Лига чемпионов. Групповой этап

"Бенфика" — "Зенит" — 3:0

Голы: Серви 47' (1:0), Пицци 58' (2:0, пенальти), Азмун 79' (3:0, автогол)

Группа G

1. "Лейпциг" — 11 очков

2. "Лион" — 8

3. "Бенфика" — 8

4. "Зенит" — 7