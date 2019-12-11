"Обосрались". Дзюба одним словом высказался о вылете "Зенита"

Петербургский клуб проиграл "Бенфике" и лишился участия не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы.

Артём Дзюба: «Ну что говорить, одно слово есть – обосрались» pic.twitter.com/FTckIO2mjU — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) December 10, 2019

Форвард "Зенита" Артём Дзюба после матча с "Бенфикой" не стал общаться с журналистами, но всё же про разгром высказался.

— Ну что тут говорить? Есть одно слово — обосрались, — сказал Дзюба в микст-зоне.

Напомним, что "Зенит" потерпел разгром от португальской команды (0:3) и лишился евровесны.

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