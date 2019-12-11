"Обосрались". Дзюба одним словом высказался о вылете "Зенита"

356

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Петербургский клуб проиграл "Бенфике" и лишился участия не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы.

Форвард "Зенита" Артём Дзюба после матча с "Бенфикой" не стал общаться с журналистами, но всё же про разгром высказался.

Ну что тут говорить? Есть одно слово — обосрались, — сказал Дзюба в микст-зоне.

Напомним, что "Зенит" потерпел разгром от португальской команды (0:3) и лишился евровесны.

Молодец среди овец. Чемпион России "Зенит" вылетел из всех евротурниров

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×