"Обосрались". Дзюба одним словом высказался о вылете "Зенита"

Артём Дзюба: «Ну что говорить, одно слово есть – обосрались» pic.twitter.com/FTckIO2mjU— Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) December 10, 2019
Форвард "Зенита" Артём Дзюба после матча с "Бенфикой" не стал общаться с журналистами, но всё же про разгром высказался.
— Ну что тут говорить? Есть одно слово — обосрались, — сказал Дзюба в микст-зоне.
Напомним, что "Зенит" потерпел разгром от португальской команды (0:3) и лишился евровесны.
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