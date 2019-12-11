Наш футбол умер. Живы только судейский беспредел, мат фанатов и вот это всё

Сенсационный провал "Зенита" в Лиге чемпионов заставляет в очередной раз задуматься об уровне нашего чемпионата.

Перед матчем "Зенита" и "Бенфики" журналисты делали много раскладов, как должен сыграть российский клуб, занимающий второе место в группе, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мало кто думал даже о вылете в Лигу Европы с третьей строчки, а вылет вообще отовсюду казался чем-то нереальным. Ведь для этого нужен был не только результат "Зенита" (россиянам можно было даже проиграть, чтобы выйти в плей-офф), но зависело всё еще и от исхода встречи в параллельном матче "Лион" — "Лейпциг", также важен был счёт в этих встречах, чтобы считать дополнительные показатели. В общем, требовалось много стечений обстоятельств. Но все они стеклись...

"Зенит" был разгромлен "Бенфикой" (0:3). И стоит признать, по делу. Первый тайм прошёл спокойно и без опасных моментов, но уже на вторые 45 минут команда Семака вышла ещё более расслабленной. Видимо, узнали в перерыве, что "Лейпциг" ведёт в счёте (2:0) у "Лиона".

Сказались и отсутствие Ярослава Ракицкого, неуверенная игра Александра Ерохина и в конце-концов удаление Дугласа Сантоса, из-за чего пришлось делать перестановки. В итоге "Бенфика" за второй тайм забила три гола! А что "Зенит"? У "Зенита" был всего один удар в створ ворот и то на 76-й минуте встречи.

Vous avez élu @HoussemAouar, auteur d'un premier but splendide, comme homme du match de #OLRBL ! 🔴🔵 pic.twitter.com/v423SAHxtT — Olympique Lyonnais (@OL) December 10, 2019

А в параллельном матче, от которого уже зависела судьба "Зенита", "Лион" бился с лидером группы. На 50-й минуте Ауар сократил отставание (1:2), а на 82-й Депай сравнял счет и отправил петербуржцев на последнее место в группе, ещё и лишив участия вообще во всех евротурнирах.

Группа G

"Лейпциг" — 11 (очков) "Лион" — 8 "Бенфика" — 7 "Зенит" — 7

Это настоящий провал в Европе. Однако Сергей Семак не видит во всём произошедшем катастрофы... Хотя клуб потратил сумасшедшие деньги на трансферы игроков для Лиги чемпионов. Если это не катастрофа, то что?

Результат нас не устраивает, но это не катастрофа. Мы понимали, что будет сложно, потому что долго не играли в Лиге чемпионов. Надеюсь, в следующем году попадем сюда и будем более достойны Сергей Семак

А вот нападающий Артём Дзюба точно и лаконично прокомментировал вылет команды.

— Ну что тут говорить? Есть одно слово — обосрались! Артём Дзюба

И вот это не красивое слово футболиста подходит не только к "Зениту". Этим словом можно описать все еврокубковые выступления российских команд.

Посмотрите сами, "Локомотив", который является ещё одним лидером нашего чемпионата, уже не первый сезон проваливается в Лиге чемпионов. Этот год не стал исключением. Справедливости ради отдадим ему должное за два матча против "Ювентуса", где всё решило мастерство игроков итальянской команды. Но по факту у "железнодорожников" — последнее место в группе.

Московский ЦСКА в этой Лиге Европы играет хуже некуда. Начинают армейцы с разгрома "Лудогорца" из Болгарии (1:5), а своё первое очко берут в матче с этой же командой (1:1), но только в предпоследнем туре. Одно очко за пять игр? Это вообще что? Тем более для ЦСКА еврокубки в первую очередь хороший заработок.

"Спартак" и "Арсенал" даже не смогли пробиться в Лигу Европы. Остаётся пока что один "Краснодар", которому на этой неделе предстоит ещё только оформить выход из группы. Но и там всё непросто.

Лига Европы. Группа С

"Базель" — 10 очков "Хетафе" — 9 "Краснодар" — 9 "Трабзонспор" — 1

Всё это означает только одно — нужно что-то делать с нашим чемпионатом.

— Сторонники перехода на систему "осень — весна" говорили, что команды будут играть в декабре и не будет отдыха. Тогда наши клубы всегда будут великолепно выступать в Европе. Оказалось, что нет, считаю, результаты только ухудшились, — сказал Андрей Аршавин в эфире "Матч ТВ". — Мне кажется, что стоит подумать о возвращении к предыдущему формату. Топ-уровня не появилось, а второй дивизион вообще теперь находится в плачевном состоянии.

В Европе давно не было успехов наших команд, а теперь шансов на это будет ещё меньше. Вероятней всего, мы уже не сможем обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА, а значит, будет минус одна команда в ЛЧ. И всё из-за нынешних провальных результатов.

Выигрывать лидеры нашего чемпионата могут только друг у друга. И то в чемпионате, где царит судейский беспредел, а фанаты матерят игроков. А что футбол? Он умирает, и его нужно срочно реанимировать.