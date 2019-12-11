Кудашов назвал капитана сборной России на Кубок Первого канала

Нападающий санкт-петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России на второй этап Еврохоккейтура — Кубка Первого канала, заявил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.
— Кетов будет капитаном сборной России на Кубке Первого канала. Его ассистенты — Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов, Никита Нестеров и Антон Бурдасов, — сказал Кудашов журналистам.
Кубок Первого канала пройдёт с 12 по 15 декабря. В четверг российская сборная проведёт свой первый матч на турнире против Швеции.