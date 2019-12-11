"Когда выходишь на лёд, всё забывается". Войнов вспомнил ОИ без нашего флага

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Хоккеист сборной России, выигравший в 2018 году олимпийское золото, высказался о том, что наша страна опять может лишиться флага и гимна.

На самом деле это очень больная тема. Неприятно, что всё это происходит. Но мы, к сожалению, ничего поменять не можем. Как всё решат, так и будет. Меня это, конечно, удивляет. Много вопросов, на которые навряд ли получу ответы. Каково выступать без флага? Всё давление на Олимпиаде находится вокруг хоккея, но, когда выходишь на лёд, всё забывается, — сказал Войнов журналистам.

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