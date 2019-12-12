Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Нас там нет

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Фото © twitter.com/ChampionsLeague

Завершились все матчи группового этапа Лиги чемпионов, по результатам которых стало известно, кто сыграет в плей-офф турнира.

Результаты второго игрового дня 6-го тура:

  • "Динамо Загреб" — "Манчестер Сити" — 1:4
  • "Шахтёр" — "Аталанта" — 0:3
  • "Атлетико" — "Локомотив" — 2:0
  • "Бавария" — "Тоттенхэм" — 3:1
  • "Байер" — "Ювентус" — 0:2
  • "Брюгге" — "Реал" — 1:3
  • "Олимпиакос" — "Црвена Звезда" — 1:0
  • ПСЖ — "Галатасарай" — 5:0

В плей-офф престижного европейского турнира сыграют "Барселона", "Ливерпуль", "Наполи", "Боруссия Дортмунд", "РБ Лейпциг", "Лион", "Челси", "Валенсия", "Реал", "Атлетико", "Бавария", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ювентус", "Аталанта" и ПСЖ.

Напомним, что ни "Зенит", ни "Локомотив" не смогли пробиться в 1/8 финала.

Жеребьёвка стадии 1/8 финала состоится 16 декабря.

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