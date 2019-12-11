Мамаев впервые после тюрьмы улетел в жаркую страну на отдых

Супруга футболиста опубликовала в своём инстаграме фото и видео, как они вместе с Павлом и детьми начали путешествие.

Павел Мамаев вместе со своей семьёй улетел в тёплые края, ведь сейчас в чемпионате России по футболу начался официальный отпуск. Мамаев после выхода из тюрьмы успел подписать контракт с "Ростовом", с которым и тренировался всё это время.

Теперь же футболист впервые за долгое время улетел за границу.

Фотографии с начала отпуска активно публикует у себя в сториз его супруга Алана Мамаева.

Куда отправился футболист, непонятно, но, судя по фотографиям, это какие-то острова.

Отметим, что после зимней паузы в чемпионате Мамаев сможет официально вернуться на футбольное поле.