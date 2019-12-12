Ждём первый трофей Кудашова? Олимпийские чемпионы идут на помощь

Каждый год в середине декабря в разгар регулярного чемпионата КХЛ у хоккейных болельщиков появляется возможность увидеть всех лучших российских игроков в составе одной команды под названием "сборная России". Ведомые главным тренером Алексеем Кудашовым наши парни с 12-го по 15-е число предновогоднего месяца выступят на домашнем этапе Еврохоккейтура — Кубке Первого канала.

К этому международному соревнованию в России всегда относятся с особым вниманием. Турнир играется дома при своих болельщиках, поэтому и состав подбирается, что называется, победный. Здесь уже нет места тем экспериментам, что мы видели месяц назад в Финляндии на первом этапе Евротура. И этот год не исключение. Почти все топовые игроки по меркам КХЛ вызваны помочь России отстоять выигранный в прошлом году трофей главного канала страны. На открытой тренировке, которую в преддверии турнира ФХР организовала для СМИ в "Парке легенд", всё было очень даже по-серьёзному: хоккеисты усердно работали, Кудашов активно руководил. Все прекрасно понимают, для чего сюда приехали.

Хоккейная сборная готовится рвать и метать на Кубке Первого канала — видео

Кудашов сегодня очень громкий на тренировке pic.twitter.com/ChrQYP6EFU — Life | Спорт (@sport_lf) December 11, 2019

Сборная России объявила состав на Кубок Первого канала. Едут сильнейшие

По окончании занятия Кудашов всех поблагодарил за работу и рекомендовал своим подопечным хорошо отдохнуть перед завтрашней игрой, но никто из хоккеистов лёд не покинул. Все остались работать дальше, но только самостоятельно. Кто-то отрабатывал броски, кто-то наигрывал игру в пас, а кто-то решил уделить внимание индивидуальной технике по владению шайбой.

На пресс-конференции Кудашов отметил, что хотел бы видеть в составе ещё нескольких игроков, отсутствующих по состоянию здоровья.

— Хотели вызвать Плотникова, Андронова, Телегина и Антипина, но из-за травм мы не можем на них рассчитывать. Игры регулярного чемпионата идут через день, у ребят есть повреждения, — поделился наставник.

А вот первый вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба сборной Роман Ротенберг заявил о желании ФХР в будущем сделать Кубок Первого канала более привлекательным для болельщиков.

— Мы ведём переговоры по изменению формата Кубка Первого канала, его расширению. Мы хотим вывести турнир на новый уровень в плане привлекательности. Думаю, уже в следующем году сможем добиться положительного результата этой работы, — сказал функционер.

Кудашов назвал капитана сборной России на Кубок Первого канала

В первом матче на турнире наши хоккеисты встретятся со сборной Швеции. "Тре крунур" неудачно выступили на финском этапе, проиграв все три матча и набрав только одно очко. Сборной России скандинавы тогда уступили в буллитной серии — 4:5.

Ну а пока спортсмены готовятся к ответственным играм, болельщикам впору позаботиться о билетах, так как, вероятнее всего, все свои три игры сборная России сыграет при полном аншлаге (матчи со Швецией и Чехией пройдут в Москве на "ЦСКА-арене"). Важно отметить, что встречу со сборной Финляндии, как и год назад, наши хоккеисты проведут в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Зенита" — "Газпром-арене". Тогда организаторам мероприятия удалось собрать на трибунах более 71 тысячи болельщиков, которые увидели разгромную победу сборной России над Суоми со счётом 5:0.

Кубок Первого канала разыгрывается с 2006 года. Сборная России является действующим победителем домашнего турнира. В минувшем году россияне с восемью набранными очками финишировали на первом месте в турнирной таблице, обыграв шведов, чехов и финнов с общим счётом 15:4.

Расписание матчей сборной России

12 декабря

Швеция — Россия (20:00, Москва)

14 декабря

Россия — Чехия (15:00, Москва)

15 декабря

Россия — Финляндия (16:00, Санкт-Петербург)