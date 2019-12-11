Итальянский клуб, где зажигал Массимо Каррера, сенсационно вышел в плей-офф ЛЧ

"Аталанта", которая стала настоящим открытием этого сезона, разгромила "Шахтёр" со счётом 3:0. Эта победа позволила итальянцам впервые в своей истории выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Голы забили Тимоти Кастань, Марио Пашалич и Робин Госенс.
SEEELFIE TIME | #UCL edition 🤳— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 11, 2019
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/hFIeIUZlKc
Отметим, что донецкий клуб вылетел в Лигу Европы.
Будучи футболистом, в "Аталанте" играл экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера. Он многие годы был лидером и капитаном команды.