Итальянский клуб, где зажигал Массимо Каррера, сенсационно вышел в плей-офф ЛЧ

"Аталанта" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов победила донецкий "Шахтёр" в Харькове и прошла дальше.

"Аталанта", которая стала настоящим открытием этого сезона, разгромила "Шахтёр" со счётом 3:0. Эта победа позволила итальянцам впервые в своей истории выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Голы забили Тимоти Кастань, Марио Пашалич и Робин Госенс.

Отметим, что донецкий клуб вылетел в Лигу Европы.

Будучи футболистом, в "Аталанте" играл экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера. Он многие годы был лидером и капитаном команды.