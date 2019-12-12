Капитана "Локомотива" унесли с поля на носилках прямо в карету скорой помощи

Ведран Чорлука получил серьёзную травму во время заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов в Мадриде, где "Локомотив" встречался с "Атлетико".

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука во втором тайме получил по ногам от Анхеля Корреа. Удар получился настолько мощным, что хорватский футболист скорчился от боли и не смог самостоятельно покинуть поле. Его унесли на носилках прямо в карету скорой помощи.

Как же больно. Здоровья, Чорлука 😔💔 pic.twitter.com/XPy4o9nBRB — королева мышей 🦇 (@denis__smolov) December 11, 2019

Сам же матч ничего не решал для железнодорожников, поэтому никакой битвы на поле мы не увидели. Хозяева поля уверенно победили со счётом 2:0. Голами отличились Жуан Феликс (с пенальти) и Фелипе.

Для команды Юрия Сёмина это был последний матч в уходящем году. Теперь команда уходит в отпуск.

Лига чемпионов

"Атлетико" — "Локомотив" — 2:0

Голы: Феликс 17' (1:0, пенальти), Фелипе 54 '(2:0)