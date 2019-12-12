Овечкин настолько мощно сбил арбитра, что его отправили в больницу

Судья матча после столкновения с российским форвардом не смог продолжить обслуживать встречу.

Российский нападающий команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба "Бостон Брюинз" (3:2) отметился мощным хитом против арбитра встречи Джона Макайзека.

Инцидент произошёл в начале третьего периода. При счёте 3:2 Овечкин врезался судье в спину. Удар получился настолько неприятным, что арбитру пришлось покинуть лёд и отправиться в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Изначально Александр не хотел вступать в контакт с Макайзеком. Ови шёл на игрока "Бостона", который у борта владел шайбой. На видео можно разглядеть, как Александр в последний момент пытается уйти от столкновения, но пространства для манёвра было уже слишком мало.

"Вашингтон" в битве лидеров Восточной конференции одержал победу — 3:2. Дублем в составе "столичных" отметился форвард Ти Джей Оши. Во второй заброшенной шайбе американцу ассистировал Евгений Кузнецов. Победный гол на счету защитника Джона Карлсона.

Регулярный чемпионат НХЛ.

"Вашингтон Кэпиталз" — "Бостон Брюинз" — 3:2 (0:1; 2:0; 1:1).