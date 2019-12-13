Шлеменко, Дацик и Брандао. Бойцовский уик-энд в России обещает быть жарким

В наступающие выходные в различных уголках России пройдут турниры по смешанным единоборствам и К-1. Лайф решил проанализировать наиболее интересные поединки, которые состоятся в период с 13 по 15 декабря в Краснодаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани.

Gorilla Fighting Championship

Промоутерская компания GFC проведёт 13 декабря в Краснодаре свой 22-й по счету ивент, главным событием которого станет защита пояса чемпиона Тагиром Уланбековым (10–1–0) в бою с неизвестным в России бразильцем Денилсоном Матосом (13–2–0). Для южноамериканского Ниндзя предстоящий поединок станет первым за пределами родной страны, и можно только догадываться, как он пройдёт акклиматизацию и психологическое давление. Сложно понять, как бразилец вообще стал претендентом на пояс в российской организации, но этот формат напоминает уже далёкую эпоху зарождения ММА в России с боями отечественных файтеров против ноунеймов из различных уголков планеты…

Уланбекову действительно сложно найти достойного оппонента в наилегчайшем весе, но не исключено, что в будущем им станет Али Багаутинов, который, судя по всему, уже вряд ли выступит в родной для себя организации Fight Nights Global.

По уже установившейся традиции гостем турнира GFC 22 станет чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, чью команду и представляет Тагир Уланбеков.

Russian Cagefighting Championship

В Екатеринбурге местный промоушен RCC постарается порадовать уральскую публику своим седьмым по счёту ивентом, апогеем которого станут выступления именитых россиян Ивана Штыркова (16–0–1) и Александра Шлеменко (58–12–0).

"Уральский Халк", размявшись на Хун Киме в японском RIZINFC, вновь возвращается в родные пенаты ради боя с легендой европейского и российского ММА, щвейцаро-японо-перуанским джорнименом Ясуби Эномото (19–11–0). Поединок пройдёт в среднем весе, но всё же не покидает ощущение, что это бой полутяжеловеса (проведшего большую часть поединков в тяжёлом весе) против полусредневеса. Сделает ли Иван 84 кг — большой вопрос. Но это не UFC, здесь можно будет договориться.

В главном событии свой 71-й поединок в карьере проведёт ветеран из Омска Александр Шлеменко, выйдя на этот раз в клетку против 38-летнего американца Дэвида Бранча (22-6-0). Уроженец Бруклина был завсегдатаем турниров UFC, проведя в общей сложности в "восьмиугольнике" девять поединков, но, бездарно проиграв за 49 секунд Джеку Херманссону весной этого года, был уволен.

Александр Шлеменко переживает сейчас далеко не лучшие в карьере времена, выступая крайне нестабильно. К примеру, проиграв три знаковых боя Гегарду Мусаси, Бруно Сильве и Анатолию Токову, сибиряк, вернувшись в Россию, стал вновь побеждать, досрочно одолев Йонас Билльштайна и Вискарди Андраде, но неожиданно опять уступил "мешку" Крису Ханикатту. И особенно поразила физическая форма Александра… Чего ждать от Шторма в бою с ветераном UFC — не знает, наверное, даже сам Шлеменко.

Absolute Championship Akhmat

14 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт турнир АСА 103, где в главном бою вечера хозяин клетки Алексей Буторин (15-3-0) постарается отобрать пояс чемпиона у Довлетджана Ягшимурадова (17-5-0) из Туркмении. Буторин известен как крайне бескомпромиссный боец, чьи все 18 выступлений в клетке завершились досрочно. Вряд ли исключением станет и бой против среднеазиатского чемпиона, идущего на победной серии из семи поединков. Ягшимурадов — несомненно фаворит предстоящего боя, а участие Алексея в титульном бою — большой аванс.

В главном событии непобеждённый чемпион в легчайшем весе Рустам Керимов (13–0–0) поставит на кон свой пояс в бою против Франсиско Де Лимы Мачиель (15–3–1). Своё право драться за титул южноамериканец завоевал после двух знаковых побед над Махарбеком Каргиновым и Олегом Борисовым. И в данном противостоянии действующий чемпион — неоспоримый фаворит.

Настоящей изюминкой ивента АСА 103 станет супербой в полулёгком весе между экс-чемпионом лиги Маратом Балаевым (10-2-0) и одиозным бразильцем Диего Брандао (25-14-0). От этого поединка можно ждать чего угодно, но настоящим праздником для фанатов ММА станет желание обоих бойцов устроить настоящую "рубку" в стойке. Это именно то, чего ждут зрители от данного противостояния, и ничего больше. Надеемся, ребята не подведут!

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Бои по правилам "Татнефть-арены"

15 декабря в Казани организатор боёв по правилам К-1 "Татнефть-арена" проведёт финал очередного Гран-при, но всё же главным событием бойцовского шоу в Татарстане станут не чемпионские поединки, а супербой в тяжёлом весе между живой легендой К-1 из Франции Жеромом Ле Банне (81-22-2) и бойцом-мемом из России Вячеславом Дациком (5-8-0 ММА).

Несмотря на возраст, 47-летний Жером — фаворит этого боя, и главная интрига — на сколько хватит Рыжего Тарзана? Учитывая отсутствие в технике "сына Сварога, повелителя муромских лесов из рода Серых Псов" защиты от лоу-киков, поединок может получиться и вовсе скоротечным.

Но записывать Дацика полностью в аутсайдеры несправедливо и крайне неуважительно по отношению к бесстрашному фрик-бойцу. Вряд ли когда-либо Ле Банне встречался в ринге с оппонентом такого плана, как Рыжий Тарзан, а значит, известный своим неповторимым стилем ведения боя Дацик может как минимум ошеломить звёздного визави и напомнить ему… 1812 год.

— Я форму только набираю, но постараюсь устроить ему 1812 год. К-1 — это, конечно, немного не моя стезя, не мои правила, но постараемся биться в рамках правил. Я готовлюсь по боксу выступать и, естественно, делаю ставку на руки, а тут против лоу-киков будут жёсткие встречные блоки, — поведал в интервью "Спорт-Экспрессу" о своём наполеоновском плане Вячеслав, добавив: — Ле Банне хоть и француз, но великий боец, ему почёт и уважение.