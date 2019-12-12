Кокляев после нокаута от Емельяненко отправился в экспедицию, где попал в метель

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Четверг 12 декабря 2019 года. 12.00 по мск. 8 день экспедиции. Выполнив досрочно поставленные перед военнослужащими и специалистами иных силовых ведомств задачи, команда встает на обратный маршрут. С момента выхода с Сопочной Карги попали в метель, незначительные поломки снегоходов устраняются быстро, но задерживают передвижение в дополнение к сложному ландшафту, требующему постоянного внимания и осторожности. Даже неглубокий ручей, сейчас мало покрыт снегом, и требует аккуратного переезда, что говорить о высоких каньонах и отвесных обрывах. Наш старый след абсолютно замело, словно не проходили здесь несколько дней назад десяток снегоходов с груженными тоннами снаряжения санями. На вторые сутки обратного пути, совершенно выбиваемся с намеченного графика точек ночлега. Сказать что мы устали - ничего не сказать. Сил едва хватает на установку палатки. Засыпаем без перекусов. Несмотря на то, что каждая наша экспедиция сопряжена с риском для жизни, большой физической и моральной нагрузкой, в этот раз всё иначе, по другому. По возвращению сделаем выводы: связано ли это с полярной ночью или с непроработанными нами ранее сезонными погодными условиями. Сейчас четко ясно одно: в следующем году необходимо повторить экспедиционный поход в этот период. Мы не собираемся отступать или покорять Арктику, мы учимся жить, работать и служить на защите ее границ в любое время суток, в любое время года, всегда. А пока, не думая не о чем, кроме возвращения домой прокладываем себе дорогу от Антипаюты к Тазовскому. Нам осталось менее 400 км. Но каких!
— Попали в метель, незначительные поломки снегоходов устраняются быстро, но задерживают передвижение в дополнение к сложному ландшафту, требующему постоянного внимания и осторожности, — рассказал своим подписчикам Кокляев. — Наш старый след абсолютно замело, словно не проходил здесь несколько дней назад десяток снегоходов с гружёнными тоннами снаряжения санями.
Также Михаил признался, что дорога сильно выматывает и сил едва хватает, чтобы установить палатки. Иногда они даже засыпают без перекусов.
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