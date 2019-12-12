Кокляев после нокаута от Емельяненко отправился в экспедицию, где попал в метель

Известный стронгмен и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал пост в соцсети, где показал и рассказал, как отдыхает в Заполярье.

— Попали в метель, незначительные поломки снегоходов устраняются быстро, но задерживают передвижение в дополнение к сложному ландшафту, требующему постоянного внимания и осторожности, — рассказал своим подписчикам Кокляев. — Наш старый след абсолютно замело, словно не проходил здесь несколько дней назад десяток снегоходов с гружёнными тоннами снаряжения санями.

Также Михаил признался, что дорога сильно выматывает и сил едва хватает, чтобы установить палатки. Иногда они даже засыпают без перекусов.

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