Потрепали нервы фанатам и шведам. Россия уступила на старте Кубка Первого канала

В Москве на "ЦСКА-арене" российские хоккеисты проиграли сборной Швеции в стартовом матче Кубка Первого канала — 3:4.

В первом периоде шведы дважды поразили ворота Александра Самонова. Счёт на четвёртой минуте открыл шведский нападающий московского "Динамо" Андре Петерссон, реализовавший удаление своего одноклубника Андрея Миронова, — 0:1. Спустя восемь минут гости увеличили преимущество — хороший бросок с кистей удался форварду Даниэлю Бродину — 0:2.

Второй отрезок игры стартовал с третьего гола шведов: скандинавы на второй минуте организовали стремительную контратаку, которую завершил нападающий Мальте Стремвалл, тем самым заставив Алексея Кудашова заменить голкипера Самонова на Илью Сорокина, — 0:3.

В дальнейшем россияне владели неоспоримым игровым преимуществом и имели множество возможностей вернуться в игру. Чего только стоит выход один в ноль Жафярова или нереализованный момент Антона Бурдасова, не сумевшего с пятака поразить ворота. Также с убойных позиций стреляли Войнов, Григоренко, но на пути шайбы как стена вставал шведский голкипер московских армейцев Ларс Юханссон. Однако и он за три минуты до второго перерыва не выдержал давления россиян — Вадим Шипачёв из правого круга вбрасывания расстрелял шведа — 1:3.

Третий период стартовал с ожидаемых атак российской сборной. Михаил Григоренко мог сократить шведское преимущество до минимума, но, к сожалению, форвард не попал по пустым воротам. Следом Антон Слепышев имел блестящий шанс отличиться, однако шайба после его броска прошла в сантиметрах от штанги.

Сборная Швеции, в свою очередь, имея солидный запас в счёте, старалась сбить высокий темп россиян, действовать надёжно в обороне и при возможности контратаковать.

И всё-таки такое игровое преимущество сборной России не могло не сказаться на игре шведов. Гости стали допускать ошибки и в одном из моментов не уследили за Кириллом Капризовым, забросившим вторую шайбу "Красной машины" после передачи Михаила Григоренко, — 2:3.

Шведы тут же ответили голом Даниэля Заара — 2:4. Но не прошло и двух минут, как Капризов хлёстким броском оформил дубль, реализовав численное преимущество россиян, — 3:4.

На последних минутах Алексей Кудашов снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока в надежде перевести игру в овертайм. Однако штурма у сборной России не получилось. 4:3 — шведы отстояли победный счёт.

Отметим, Вадим Шипачёв признан лучшим игроком в составе сборной России, а у шведов — вратарь Ларс Юханссон.