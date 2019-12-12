Впервые за 18 лет ни один наш клуб не сыграет в плей-офф евротурниров

Единственной надеждой на евровесну для российских болельщиков был матч "Хетафе" — "Краснодар", от результата которого зависел выход в плей-офф ЛЕ. Однако "быки" потерпели разгром в Испании.

Эту еврокубковую кампанию Россия откровенно провалила. В Лиге чемпионов "Локомотив" и "Зенит" заняли последние места в своих группах.

В Лиге Европы московский ЦСКА также стал последним. Неплохо играл "Краснодар", который занимал третье место в группе, но у "Хетафе" было точно такое же количество очков. Поэтому матч в Испании имел особенное значение — нам нужна была только победа. И хотелось верить в чудо, но оно не произошло... "Быки" потерпели разгром от испанцев — 0:3.

Это просто проклятие какое-то! "Краснодар" после разгрома вылетел из Лиги Европы

Получается, что ни один российский клуб не пробился в плей-офф еврокубков. Такого не случалось с сезона 2001/2002. Теперь командам предстоит сделать выводы из такого провального результата.

Наш футбол умер. Живы только судейский беспредел, мат фанатов и вот это всё