"Перевозбудились". Кудашов объяснил поражение сборной России шведам в Москве

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов после поражения от шведов в стартовом матче на Кубок Первого канала (3:4) отметил плохую реализацию опасных моментов своих подопечных.

— Начало у нас получилось робкое. Возможно, переволновались, перевозбудились. Поэтому начало матча мы провалили. Со второго периода уже взяли игру в свои руки, но реализация моментов немного хромала, а их было достаточно. К сожалению, забили всего три гола. Сегодня были небольшие недоработки в игре. В четвёртом голе на вбрасывании вот недоработали, — отметил он на пресс-конференции.

Наставник не стал кого-то отдельно винить в поражении, а отметил хорошую игру первого звена.

— Проигрывает вся команда. Отдельно никого выделять не хочется. Голкипер Самонов выдал несколько хороших игр за свой клуб, хорошо тренировался, поэтому решили сегодня его поставить в стартовый состав. Хорошо сыграло первое звено, результативно. Мы делали ставку на звеньевые клубные связки. Когда они выходили на лёд, у нас было полное преимущество в игре, — отметил он.

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