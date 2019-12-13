ЦСКА победил лидера своей группы в Лиге Европы, но это уже ничего не значит

ЦСКА в Испании провёл уверенный матч против лидера группы "Эспаньола". Армейцы активно атаковали ворота противника, но реализация вновь оставляла желать лучшего. Лишь на 74-й минуте Никола Влашич смог всё же поразить ворота противника.
Однако эта победа никак не повлияла на ситуацию в группе — ЦСКА всё так же последний.
Ранее "Краснодар" потерпел разгром и вылетел из дальнейшей борьбы. Таким образом, ни один российский клуб не сыграет в плей-офф еврокубков.
Это был последний матч для российского футбола. Теперь официально наступил отпуск у всех наших команд.
Это просто проклятие какое-то! "Краснодар" после разгрома вылетел из Лиги Европы
Впервые за 18 лет ни один наш клуб не сыграет в плей-офф евротурниров
Лига Европы
Групповой этап. 6-й тур
"Эспаньол" — ЦСКА — 0:1
Голы: Влашич 84' (0:1)