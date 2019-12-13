ЦСКА победил лидера своей группы в Лиге Европы, но это уже ничего не значит

Победа армейской команды никак не изменила ситуацию. ЦСКА остался на последнем месте в своей группе.

ЦСКА в Испании провёл уверенный матч против лидера группы "Эспаньола". Армейцы активно атаковали ворота противника, но реализация вновь оставляла желать лучшего. Лишь на 74-й минуте Никола Влашич смог всё же поразить ворота противника.

Однако эта победа никак не повлияла на ситуацию в группе — ЦСКА всё так же последний.

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Лига Европы

Групповой этап. 6-й тур

"Эспаньол" — ЦСКА — 0:1

Голы: Влашич 84' (0:1)