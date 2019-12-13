Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Три заброшенные шайбы Хлебушка помогли "Рейнджерс" расправиться на выезде с "акулами".

Российский нападающий клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин удостоился звания главной звезды игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В победном для "Рейнджерс" матче регулярного чемпионата против команды "Сан-Хосе Шаркс" (6:3) Панарин оформил хет-трик и отметился результативной передачей, набрав четыре очка.

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В текущем чемпионате НХЛ Хлебушек принял участие в 31 игре в составе своего нового клуба. На данный момент в личной копилке Артемия 41 очко — 18 голов и 23 ассистентские передачи. Этот результат является лучшим в сезоне среди россиян, выступающих в лучшей хоккейной лиге мира. Следом за Панариным с 34 (13+21) набранными баллами идёт нападающий "Каролины" Андрей Свечников.

Второй звездой игрового дня признан вратарь "Ванкувер Кэнакс" Якоб Маркстрём, оформивший "сухарь" в матче с "Каролиной Харрикейнз" (1:0 ОТ).

Замкнул тройку лучших капитан "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос, оформивший дубль в ворота "Бостон Брюинз".

Регулярный чемпионат НХЛ

"Сан-Хосе Шаркс" — "Нью-Йорк Рейнджерс" — 3:6 (1:0; 1:2; 1:4)