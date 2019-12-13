"Зенит" заработал €42 млн, а "Краснодар" — €11,63 млн за провал в еврокубках

8

Фото © Zuma / TASS / Anatoliy Medved

Какими бы ни были результаты команд в еврокубках, УЕФА награждает клубы призовыми за участие. Сколько заработали за такой провал наши команды?

10 мемов о провале наших клубов в Европе, который просто взорвал Интернет

"Зенит" (€41,89 млн без учёта выплат за ТВ-права)

  • 15,25 млн за участие в ЛЧ
  • 6,7 млн за две победы и одну ничью
  • 19,94 млн за клубный рейтинг

Фото © ФК "Зенит"

"Локомотив" (€29,03 млн без учёта выплат за ТВ-права)

  • 15,25 млн за участие в ЛЧ
  • 2,7 млн за одну победу
  • 11,08 млн за клубный рейтинг

Фото © ФК "Локомотив"

"Краснодар" (€11,63 млн без учёта выплат за ТВ-права)

  • 5 млн за участие в раунде плей-офф ЛЧ
  • 2,92 млн за участие в ЛЕ
  • 1,71 млн за три победы
  • 2 млн за клубный рейтинг

Фото © ФК "Краснодар"

ЦСКА (€6,8 млн без учёта выплат за ТВ-права)

  • 2,92 млн за прямой выход
  • 0,95 млн за победу и две ничьи
  • 2,93 млн за клубный рейтинг

Фото © ЦСКА

Получают призовые даже те команды, которые пытались пробиться через квалификацию. Поэтому и московский "Спартак", и тульский "Арсенал" тоже пополнили свои кошельки.

"Спартак" (€0,3 млн)

Красно-белые дошли до стадии плей-офф, правда, квалификационного турнира... За это тоже полагаются деньги

Фото © ФК "Спартак"

"Арсенал" (€0,26 млн)

Туляки вылетели из Лиги Европы раньше всех — во втором квалификационном раунде, поэтому и меньше всех получили

Фото © ФК "Арсенал"

Россия показала худший результат в рейтинге УЕФА впервые за 17 сезонов

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×