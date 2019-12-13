"Зенит" заработал €42 млн, а "Краснодар" — €11,63 млн за провал в еврокубках

10 мемов о провале наших клубов в Европе, который просто взорвал Интернет
"Зенит" (€41,89 млн без учёта выплат за ТВ-права)
- 15,25 млн за участие в ЛЧ
- 6,7 млн за две победы и одну ничью
- 19,94 млн за клубный рейтинг
Фото © ФК "Зенит"
"Локомотив" (€29,03 млн без учёта выплат за ТВ-права)
- 15,25 млн за участие в ЛЧ
- 2,7 млн за одну победу
- 11,08 млн за клубный рейтинг
Фото © ФК "Локомотив"
"Краснодар" (€11,63 млн без учёта выплат за ТВ-права)
- 5 млн за участие в раунде плей-офф ЛЧ
- 2,92 млн за участие в ЛЕ
- 1,71 млн за три победы
- 2 млн за клубный рейтинг
Фото © ФК "Краснодар"
ЦСКА (€6,8 млн без учёта выплат за ТВ-права)
- 2,92 млн за прямой выход
- 0,95 млн за победу и две ничьи
- 2,93 млн за клубный рейтинг
Фото © ЦСКА
Получают призовые даже те команды, которые пытались пробиться через квалификацию. Поэтому и московский "Спартак", и тульский "Арсенал" тоже пополнили свои кошельки.
"Спартак" (€0,3 млн)
Красно-белые дошли до стадии плей-офф, правда, квалификационного турнира... За это тоже полагаются деньги
Фото © ФК "Спартак"
"Арсенал" (€0,26 млн)
Туляки вылетели из Лиги Европы раньше всех — во втором квалификационном раунде, поэтому и меньше всех получили
Фото © ФК "Арсенал"
Россия показала худший результат в рейтинге УЕФА впервые за 17 сезонов