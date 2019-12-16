Грация, волшебство и сила. Трусова, Щербакова, Косторная — богини на льду-2019

Лайф начинает серию публикаций о героях спорта уходящего года. В фигурном катании выбор был самым сложным, потому что конкуренция в этом прекрасном виде чрезвычайно высока даже в пределах сборной России. Да чего там говорить, если самым конкурентным турниром называют не чемпионаты мира, Европы или Олимпиаду, а именно чемпионат России. Итак, кто же главная богиня льда?

Как выбрать лучшую фигуристку в стране, где двукратная чемпионка мира и Европы Медведева восстаёт из пепла и поднимает трибуны на ноги, где другая чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева почти в 23 года шокирует мир элементом из категории ультра-си, где, наконец, победительница Олимпиады и всех возможных турниров Алина Загитова, приостановившая свою карьеру, продолжала бороться за каждый прокат и радовать поклонников в сложнейший период своей карьеры. Однако все они — героини 2018 года. В 2019-м на ледовом небосклоне зажглись новые звёздочки.

Александра Трусова — богиня четверных

Ещё недавно Русской ракетой называли хоккеиста Павла Буре, но теперь это прозвище прицепилось к Александре Трусовой. 15-летняя фигуристка в свои юные годы уже заставила весь мир рукоплескать себе. Она бьёт мировые рекорды на раз-два и с улыбкой берёт такие высоты, которые ещё год назад казались невозможными для женского фигурного катания.

But It's Trusova who takes the title in Moscow! 🤩

Ladies podium

🥇Alexandra TRUSOVA 🇷🇺

🥈Evgenia MEDVEDEVA 🇷🇺

🥉Mariah BELL 🇺🇸



Full results https://t.co/r94LzNRPgp pic.twitter.com/qaBx0Fyqkt — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 16, 2019

Первую половину 2019 года Трусова провела ещё на юниорском уровне, где стала чемпионкой мира. А с осени Александра ворвалась во взрослое катание, где продолжает удивлять: первой приземлила четверные тулуп, лутц и флип, первой улетела за 100 баллов в технической оценке, первой набрала больше 240 баллов по сумме двух программ. И этой юной рязанской девушке всё мало: теперь она разучила ещё и тройной аксель, с которым должна стать и вовсе непобедимой. Хотя в финале Гран-при она оказалась лишь третьей, уступив двум по подругам по команде, что должно только добавить ей мотивации в 2020 году.

Анна Щербакова — богиня преображений

Щербакова — главный долгожитель группы Этери Тутберидзе среди нынешних суперзвёзд. Однако у неё не сразу получилось раскрыть свой потенциал. Бывали и тяжёлые провалы, как 13-е место на первенстве России среди юниоров, два года назад — перелом ноги, который помешал нормально вкатиться в сезон. Да и как проявить себя, когда рядом Трусова штампует один четверной прыжок за другим?

Однако история Щербаковой — это история борьбы и преодолений. Впервые Анна громко заявила о себе за неделю до старта 2019 года, когда выиграла чемпионат России у Загитовой, Медведевой, Трусовой и Косторной. В этом году тоже всё прекрасно: вооружившись двумя четверными лутцами, Анна покорила два этапа Гран-при и стала второй в финале.

И вот вроде бы все рекорды забирает себе Трусова, но нет, Щербакова тоже нашла свою нишу. Именно она первой исполнила два четверных лутца на соревнованиях. Именно она дважды переписала стоимость самого дорогого элемента в истории фигурного катания. Именно она покоряет зрителей своей очаровательной улыбкой и суперфокусом со сменой цвета платья прямо во время программы.

Алёна Косторная — богиня "зрелого женского"

Немного цифр из жизни Алёны Косторной:

она единственная из троицы, кто не владеет четверным прыжком;

она на год старше своих 15-летних подруг, но при этом на 3 и 4 сантиметра ниже;

она не владела ни одним ультра-си элементом перед началом карьеры во взрослом катании.

Но при этом именно Алёна стала победительницей финала Гран-при, существенно переплюнув целых два мировых рекорда! Чтобы на равных соперничать с подругами по команде Тутберидзе, Косторная прямо перед началом сезона выучила тройной аксель — сложнейший элемент, который из действующих спортсменок могут исполнять лишь единицы. В итоге за несколько месяцев она довела исполнение сложнейшего прыжка до такого идеального состояния, что сейчас с ней не может спорить абсолютно никто.

Сейчас Алёна Косторная — обладательница двух мировых рекордов и вообще единственная фигуристка мира, которая в этом сезоне не проиграла ни одного турнира. Не проиграла — это значит, что ни разу не занимала место ниже первого! И это не говоря уже о её ангельской короткой программе, которая способна очаровать даже того, кто никогда в жизни не смотрел фигурное катание. Вот оно — настоящее зрелое женское! А ведь ей всего 16!

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