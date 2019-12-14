Кожевников: Мы не доверяем молодым, а потом удивляемся их бегству в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с Лайфом в преддверии матча с чехами дал оценку первой игре сборной России на Кубке Первого канала против шведов (3:4).

Кожевников отметил, что ему очень понравился третий период в исполнении российских хоккеистов, а вот стартовый отрезок игры, по мнению эксперта, сборная России играла не в свой хоккей.

— Второй и третий период наша команда здорово играла. Не знаю, что произошло в первом отрезке игры, но во время него, даже играя в большинстве, мы не могли нормально в зону войти. Что-то, значит, было с психологией. Потом ребята, видимо, раскрепостились — пошла у них импровизация, создали кучу моментов. К сожалению, не забили четвёртого гола.

Не получается пока найти полную взаимосвязь в звеньях. Посмотрите, как хоккеисты играют в своих клубах. Там импровизации попросту нет. Тренеры хотят так, как в Канаде — чёткое выполнение задания, но это не наша игра. Поэтому у нас и индивидуальных игроков мало. Вот третий период получился что надо. Ребята как сбросили с себя некий груз, который мешал им в первом периоде, так и комбинации у них стали получаться, и опасные моменты возникать у чужих ворот. А главное — болельщикам такая игра нравится. Мне точно понравилась. Вот в такой хоккей должна играть сборная России.

Эксперт оценил игру первого звена национальной команды, а также рассказал, что был очень удивлён, не увидев в составе лучшего снайпера текущего чемпионата КХЛ.

— Первое звено, безусловно, выделяется на фоне остальных троек. В нём собрались настоящие мастерюги. Шипачёв, Капризов, Григоренко — они звёзды и должны показывать высокий уровень игры, вести за собой партнёров.

Не знаю, почему молодого Никиту Сошникова не поставили на игру, а оставили в запасе. Парень умеет обыгрывать, забивать. Сейчас он лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ. Ему, наоборот, нужно давать как можно больше играть. Это наше будущее. Если мы сейчас готовимся к Олимпиаде, как говорит Третьяк, то таких игроков и нужно ставить в состав. Мы молодым хоккеистам сами не доверяем, а потом задаёмся вопросом, почему они от нас убегают за океан, — сказал эксперт Лайфу.

Напомним, в первом матче на Кубок Первого канала сборная России уступила Швеции со счётом 3:4. Следующую игру на турнире наша команда проведёт сегодня, 14 декабря, против чехов. Матч состоится в Москве на "ЦСКА-арене". Начало встречи — в 15:00 по московскому времени.