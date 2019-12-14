Яркий Холлоуэй, горячая Нунис и наш Ян. Это будет самый "бомбовый" турнир UFC?

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Лас-Вегасе состоится один из самых громких ивентов уходящего года: UFC 245, заправленный сразу тремя титульными поединками, а также выступлением отечественного проспекта Петра Яна.

Возглавит шоу в Неваде чемпионский бой в полусреднем весе (77,1 кг) между обладателем пояса Камару Усманом (15–1–0) и экс-временным чемпионом Колби Ковингтоном (15–1–0). Камару по прозвищу Нигерийский Кошмар дебютировал в UFC в 2015 году, став победителем реалити-шоу "Абсолютный боец". На протяжении всей своей карьеры в "восьмиугольнике", а это уже 10 поединков, он остаётся непобеждённым бойцом. 2 марта 2019 года Усман по итогам пяти раундов оказался сильнее Тайрона Вудли, тем самым став новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Колби Ковингтон имеет идентичный нигерийцу рекорд в ММА, но при этом выступлений у Хаоса в UFC 11 (10–1–0). Фанат Дональда Трампа идёт на победной серии из семи поединков, включая успех в бою за временный пояс чемпиона против Рафаэля дос Аньоса. В крайнем выступлении Ковингтон нанёс поражение экс-чемпиону организации Робби Лоулеру.

Между Камару и Колби есть нескрываемая неприязнь, и бойцы уже завалили друг друга тоннами нецензурной брани. Будем надеяться, что именно в клетке найдётся выход всем эмоциям оппонентов и поединок не превратится в скучное "одеяло", которым так славится Нигерийский Кошмар.

В со-главном событии вечера чемпион в полулёгком весе (65,8 кг) Макс Холлоуэй (21-4-0) проведёт очередную защиту своего титула, выйдя на этот раз против грозного претендента из Австралии Александра Волкановски (20-1-0).

Макс Холлоуэй прекрасно чувствует себя в полулёгком дивизионе, ведя винстрик из 14 поединков, включая добытые скальпы звёзд Жозе Альдо, Брайана Ортеги и Фрэнки Эдгара. Но между этими боями состоялась вылазка Макса в лёгкий вес в попытке стать временным чемпионом. Увы, к огорчению поклонников гавайца, эта попытка оказалась неудачной: Благословенный был разбит в стойке Дастином Пуарье. Несмотря на провал, Холлоуэй не теряет надежды однажды вновь попробовать себя в более тяжёлом весе.

Александр Волкановски дебютировал в UFC в 2016 году, проведя с тех пор семь успешных поединков. Звёздным часом австралийца стал бой против экс-чемпиона Жозе Альдо, выигранный Алексом судейским решением. Победа над топовым бразильцем позволила Волкановски получить статус претендента № 1.

В ещё одном титульном противостоянии величайшая женщина-боец всех времён и народов, по мнению президента UFC Дэйны Уайта, Аманда Нунис (18-4-0) проведёт реванш против Жермейн де Рандами (9-3-0). Соперницы встречались между собой 6 ноября 2013 года, и тогда сильнее оказалась бразильская Львица, выигравшая у голландки техническим нокаутом в первом раунде.

С того времени Аманда стала только сильнее, перебив весь цвет женского дивизиона UFC, включая Валентину Шевченко (дважды), Мишу Тейт, Ронду Роузи, Холи Холм и… Крис Жустино по прозвищу Киборг.

35-летняя голландка после той памятной встречи с Львицей также не сидела без дела, выиграв пять поединков кряду, в том числе у Холли Холм и Ракель Пеннингтон. Есть ли шансы у Жермейн по прозвищу Железная Леди в реванше? Риторический вопрос…

Не обойдётся шоу в Лас-Вегасе и без выступления россиян. Номер 4 рейтинга лучших бойцов легчайшего веса UFC — Пётр Ян (13-1-0) проведёт свой шестой поединок в "восьмиугольнике", выйдя на этот раз против многократного экс-претендента на пояс, любимца американской публики 40-летнего Юрайи Фэйбера (35-10-0).

На кону противостояния наверняка будет стоять путёвка на титульный поединок, и для российского бойца эта прекрасная возможность заявить о своей готовности подраться за пояс. Яну важно будет не просто выиграть у ветерана, но сделать это максимально эффектно… Наряду с Забитом Магомедшариповым омич является одним из самых зрелищных россиян в UFC.

32-летний дагестанец Омари Ахмедов (19-4-1) постарается продолжить свою беспроигрышную серию, которая насчитывает уже пять поединков. Соперником махачкалинца в США станет Йен Хейниш (13-2-0), уступивший в крайнем бою топовому Дереку Брансону.

Победа над американцем позволит Омари ворваться в топ-10 и в 2020 году проводить уже действительно большие бои. Прекрасная мотивация!