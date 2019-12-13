Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что она приостанавливает свою профессиональную карьеру.
— Завершаю ли я карьеру? Нет, я буду продолжать тренироваться у своего тренера и отрабатывать элементы. Пока я не буду соревноваться, — сказала она. — У меня нет конфликта с тренерским штабом. Это моя вторая семья. Вернусь ли я? Я и никуда не уходила. Также буду ходить и тренироваться, может, и не в том же режиме, но буду.
Также она призналась, что сейчас готовится к ледовому шоу, которое скоро представит в Москве.
Ранее она провалила финал Гран-при, где стала лишь последней.
В конце ноября олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров прокомментировал неудачу Загитовой и заявил, что ей с Евгенией Медведевой стоит завершать карьеру.