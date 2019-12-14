Медведева после заявления Загитовой попросила фанатов не заниматься травлей

Российская фигуристка и главная конкурентка Алины Загитовой — Евгения Медведева — опубликовала свой пост в "Инстаграме".

— Мы все устали от этого бесконечного хейта, который ежедневно выплёскивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров. Я очень хочу, чтобы фигурное катание снова стало тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле. Давайте любить его, — написала она в "Инстаграме".

До этого Алина Загитова, которая является главной конкуренткой Медведевой, объявила о приостановлении карьеры.

Обращение Евгении было написано ещё и из-за одного скандала. Ранее на канале Елизаветы Туктамышевой появилось видео с оскорблением Медведевой, опубликованное её бывшим агентом, с которым скандально рассталась.