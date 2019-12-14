Ничушкин обретает себя в НХЛ. Форвард забросил уже шестую шайбу в сезоне

А его "Колорадо" одержало восьмую победу в девяти последних матчах и вышло на первое место в Западной конференции.

Российский нападающий клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Девилз" (3:1). На восьмой минуте второго периода россиянин у правого борта овладел шайбой, вошёл с ней в зону соперника, сместился к центру и хлёстко бросил с ползоны, не сближаясь с голкипером "дьяволов".

Valeri Nichushkin doubles the Avalanche lead in Colorado!#VegasBorn pic.twitter.com/CISiw2GPJi — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 14, 2019

Для Ничушкина этот гол стал шестым в нынешней регулярке. Кажется, Валерий уже полностью перезагрузился после неудачной серии, когда не забивал на протяжении 91 игры подряд.

— Те, кто следит за моей игрой, прекрасно знают, сколько моментов я имел. Просто шайба не шла в ворота. Я нервничал из-за этого. Любой спортсмен, у которого не получается давать результат, будет заниматься самокопанием, искать в себе причину неудачи. Когда я забросил первую шайбу, психологически стало играть гораздо легче. Это придало мне энергии, — сказал Ничушкин.

Помимо россиянина в составе победителей заброшенными шайбами отметились форварды Габриэль Ландескуг (12') и Натан Маккиннон (20'). Единственный гол у "дьяволов" на счету защитника Мирко Мюллера (56').

"Колорадо Эвеланш", одержав восьмую победу в девяти последних встречах, с 45 набранными очками поднялось на первое место в Западной конференции, сместив оттуда "Сент-Луис Блюз". Для "Нью-Джерси" это поражение стало седьмым кряду. "Дьяволы" занимают предпоследнее место на Востоке, имея в своём активе 23 балла.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Колорадо Эвеланш" — "Нью-Джерси Девилз" — 3:1 (1:0; 1:0; 1:1)