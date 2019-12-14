Финский вратарь забросил шайбу в ворота шведов в матче Кубка Первого канала

Шведы во втором периоде первыми открыли счёт стараниями Даниэля Бродина. Эта шайба так и осталась единственной в этом матче у шведской сборной. Дальше забивали только финны.
У Суоми ещё во втором отрезке игры получилось счёт сравнять и выйти вперёд благодаря голам Ессе Пульюярви и Ере Карьялайнена. В обоих случаях нападающие реализовали большинство.
В заключительном отрезке игры ещё три шайбы побывали в воротах шведского голкипера "Ак Барса" Адама Рейдеборна. Их авторами стали новобранец СКА Миро Алтонен, Валттери Пуустинен и голкипер Франс Туохимаа, поставивший точку в матче, поразив пустые ворота шведов.
Благодаря этой победе финны набирают четыре очка и поднимаются на первое место в турнирной таблице Кубка Первого канала.
Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
Финляндия — Швеция — 5:1 (0:0; 2:1; 3:0)