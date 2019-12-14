Финский вратарь забросил шайбу в ворота шведов в матче Кубка Первого канала

Сборная Финляндии в рамках второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — со счётом 5:1 разгромила команду Швеции.

Шведы во втором периоде первыми открыли счёт стараниями Даниэля Бродина. Эта шайба так и осталась единственной в этом матче у шведской сборной. Дальше забивали только финны.

У Суоми ещё во втором отрезке игры получилось счёт сравнять и выйти вперёд благодаря голам Ессе Пульюярви и Ере Карьялайнена. В обоих случаях нападающие реализовали большинство.

В заключительном отрезке игры ещё три шайбы побывали в воротах шведского голкипера "Ак Барса" Адама Рейдеборна. Их авторами стали новобранец СКА Миро Алтонен, Валттери Пуустинен и голкипер Франс Туохимаа, поставивший точку в матче, поразив пустые ворота шведов.

Благодаря этой победе финны набирают четыре очка и поднимаются на первое место в турнирной таблице Кубка Первого канала.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала

Финляндия — Швеция — 5:1 (0:0; 2:1; 3:0)