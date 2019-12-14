Сборная России дожала чехов, победив по буллитам

Подопечные Алексея Кудашова во втором матче Кубка Первого канала, который состоялся на "ЦСКА-арене", победили Чехию.

Первый период прошёл при равной борьбе. Чехи не стеснялись отвечать атакой на атаку, но суждено было забить подопечным Алексея Кудашова. Причём сделали они это дважды. На третьей минуте встречи Андрей Кузьменко открыл счёт, подставив клюшку под бросок защитника Никиты Лямкина — 1:0.

На случай, если вы не увидели гол Кузьменко, с удовольствием повторим #RUSCZE #снамироссия pic.twitter.com/XisxtKtTms — Хоккей России (@russiahockey) December 14, 2019

За две минуты до первого перерыва россиянам удался розыгрыш лишнего игрока: Вадим Шипачёв разрезающим пасом нашёл Михаила Григоренко, который с лёту отправил снаряд в девятку чешских ворот, — 2:0.

Гости в начале второго отрезка игры сумели забросить быструю шайбу — помог чехам рикошет, на который голкипер россиян Илья Сорокин не сумел среагировать, — 2:1.

Позже Сорокин не раз спасал свою команду, отразив несколько опасных бросков, но и он не устоял под занавес периода перед шикарным выстрелом Томаша Филиппи — 2:2.

В третьем периоде характер игры не изменился. Россияне имели незначительное преимущество, но пропустили ненужный гол: в середине периода защитник хабаровского "Амура" Гинек Зогорна впервые в матче вывел гостей вперёд — 2:3.

Спустя всего пару минут россияне восстановили равновесие: Игорю Ожиганову после паса Владимира Ткачёва удалось в касание переправить шайбу в сетку ворот чехов — 3:3!

Ясное дело, неважных голов не бывает. Но такие — особенно ВАЖНЫЕ pic.twitter.com/xAdJAHi3Z1 — Хоккей России (@russiahockey) December 14, 2019

В оставшиеся минуты до конца основного времени матча болельщики сборной России, пришедшие на "ЦСКА-арену", погнали своих любимцев вперёд, но, видимо, хоккеисты решили продлить удовольствие своим поклонникам, подарив им овертайм. Но и дополнительной пятиминутки не хватило для выявления победителя, и команды принялись пробивать послематчевые буллиты, а в них удача улыбнулась подопечным Алексея Кудашова. Победный бросок на счету Владимира Ткачёва.

4:3 — сборная России набирает первые два очка, и завтра, 15 декабря, в Санкт-Петербурге в решающем матче встретится с финнами.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала

Россия — Чехия — 4:3 (2:0; 0:2; 1:1; 0:0; 1:0)