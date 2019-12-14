Григоренко: Россия никого не боится

Нападающий сборной России Михаил Григоренко подвёл итоги победного матча с чехами (4:3 Б) на Кубке Первого канала.

Сборная России дожала чехов, победив по буллитам

— Мы второй период начали неплохо, создали кучу моментов, можно было спокойно забивать ещё и доводить матч до победы. Но ничего страшного, выиграли по буллитам, — отметил он. — Мой гол? Там Вадим Шипачёв здорово отдал, мне оставалось только бросить и попасть.

Нападающий прокомментировал предстоящий матч против сборной Финляндии, отметив, что сборная России никого не боится.

— Россия никого не боится. Нужно готовиться, выходить и играть. Финны — хороший соперник. Мы разберём их игру и будем готовы, — отметил форвард.