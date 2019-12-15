"Вашингтон" в гостях разгромил "Тампу". Кучеров вновь получил травму

Клуб Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" нанёс поражение команде Никиты Кучерова "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе "Амали-арена" в Тампе и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

По одной результативной передаче в составе победителей оформили защитник Дмитрий Орлов с нападающим Евгением Кузнецовым.

В составе "Тампы" также ассистентским баллом отметился российский форвард Никита Кучеров. К сожалению для "молний", россиянин не смог доиграть матч до финальной сирены. В середине второго периода после броска защитника "столичных" Джона Карлсона шайба попала в правый голеностоп россиянину. Никита, испытывая дикую боль, покинул лёд и на третий период не вышел.

Кучеров во второй раз в нынешнем сезоне не смог закончить встречу из-за повреждения. Месяц назад в игре с "Сент-Луисом" Никита попал под силовой приём Брэйдена Шенна. Россиянину после хита канадца пришлось пропустить ближайший матч против "Чикаго". Насколько серьёзная травма у Кучерова сейчас — выясняют врачи.

Отметим, что Лайф запустил голосование за лучшего спортсмена 2019 года, где среди номинантов есть и Овечкин, и Кучеров. Отдать свои голоса за них вы можете по ссылке ниже.

Лайф объявляет голосование за лучших спортсменов 2019 года

Регулярный чемпионат НХЛ.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Вашингтон Кэпиталз" — 2:5 (0:1; 1:0; 1:4).