Есть не только Хабиб. Пётр Ян — новая большая звезда UFC из России

В Лас-Вегасе завершился главный турнир года — UFC245, собравший под свои знамёна сразу три титульных поединка. Камару Усман и Аманда Нунис смогли сохранить свои пояса, чего не скажешь о Максе Холлоуэе, утратившим свой статус лучшего из лучших в полулёгком весе.

Открыл мейн кард поединок, возможно, с самым перспективным российским бойцом в американском промоушене Петром Яном (14-1-0) и именитым американским бойцом Юрайем Фэйбером (35-11-0). Для сибиряка поединок в уходящем году стал шестым в UFC, и в случае победы No Mercy с большой долей вероятности получил бы статус претендента № 1. Не менее мотивирован был и 40-летний Калифорнийский малыш, для которого победа над Петром, возможно, была последним шансом в карьере стать чемпионом UFC. Шутка ли, Фэйбер четыре раза выходил на бой за пояс и ни разу так и не стал чемпионом…

God bless our Russian boxing dynamo, Petr Yan. No mercy exists for Urijah Faber. #UFC245 pic.twitter.com/KFEiSnr0vc — Kyle Johnson (@VonPreux) December 15, 2019

Но эпоха Юрайи официально прошла. Ян попросту уничтожил представителя элиты "восьмиугольника". Если в первой пятиминутке Калифорнийский малыш ещё как-то мог сдерживать агрессивный стиль омича, то во втором раунде сил на это у американца уже не было. Фэйбер мог только терпеть… Развязка поединка произошла в начале третьего раунда: Пётр на выходе из клинча точным хай-киком отправил Юрайю на канвас. Нокаут оказался "глухим", а челюсть американца — сломанной. За это выступление UFC отметили Яна бонусом в размере 50 000 долларов за "лучшее выступление вечера".

После победы No Mercy выразил желание в следующем бою оспорить чемпионство Генри Сехудо, назвав американского чемпиона "тройным клоуном".

Аманда Нунис (19-4-0) сохранила пояс чемпионки UFC, выиграв в непростом бою у претендентки из Голландии Жермейн де Рандами. В отличие от более топовых Крис Жустино и Холли Холм, Железная леди смогла продержаться в клетке с Львицей все пять раундов, местами создавая бразильянке очень опасные эпизоды в стойке. Но в бою с именитой кикбоксершей всё решила борьба в партере Аманды. Не самое яркое выступление от Нунис.

Amanda Nunes is still your UFC women's bantamweight champ, riding a ruthless first-round showing and repeated takedowns to mitigate Germaine de Randamie's flashes of offense. A performance of necessity, if not one that recalls a more primal "Lioness." #UFC245 pic.twitter.com/s6xLfuThqG — Kyle Johnson (@VonPreux) December 15, 2019

Макс Холлоуэй (21-5-0) лишился титула чемпиона UFC в полулёгком весе, проиграв в пятираундовой борьбе Александру Волкановски (21-1-0). Сложно было представить до начала поединка, что австралийцу удастся перестрелять Макса в стойке, не прибегая к партеру. Но именно так и случилось: в каждой пятиминутке Алекс наносил гораздо больше акцентированных ударов, став новым чемпионом.

What a brilliant show from Alexander Volkanovski. Forcing a stance switch within seven minutes, jamming Max's combos with counters, rocking the phone booth and matching a legendary gas tank - all traits of a deserving champ. Congrats on the throne, @alexvolkanovski! #UFC245 pic.twitter.com/sLtH8h6mYZ — Kyle Johnson (@VonPreux) December 15, 2019

Будет ли между бойцами незамедлительный реванш или Волкановски предоставят другого соперника, к примеру Забита Магомедшарипова, узнаем совсем скоро.

В главном событии вечера чемпион в полусреднем весе Камару Усман (16-1-0) отстоял свой статус, выиграв в драматичной войне у заклятого врага Колби Ковингтона (15-2-0). Поединок оправдал все ожидания болельщиков, с первой секунды приняв сценарий ожесточённой "зарубы" в стойке. На протяжении первых четырёх раундов соперники шли, как говорится, ноздря в ноздрю, создавая судьям головную боль.

Justice is served. Kamaru Usman knocks out Colby Covington in the final minute! A jaw-breaking straight shuts him up, then the rest shut him down.



Nevertheless, it takes two to make a great fight. Props all around. 👏 #UFC245 pic.twitter.com/fQDHhE0XX8 — Kyle Johnson (@VonPreux) December 15, 2019

Но Нигерийский кошмар за 50 секунд до окончания сумасшедшего поединка лишил их этой боли, отправив претендента в технический нокаут. Усман дважды за финальный раунд потряс Хаоса в стойке, завершив дело добиванием в партере, тем самым вынудив рефери остановить избиение. Примечательно, что к пятому раунду счёт в судейских записках был ничейным. Ковингтон, естественно, остался недоволен действиями Марка Годдарда, но это просто эмоции фаната Трампа…

Не исключено, что колоритный Колби после болезненного поражения покинет ненавистную организацию UFC и отправится в WWE.

UFC 245

Результаты турнира

Основной кард:

Камару Усман — Колби Ковингтон — победа Усмана техническим нокаутом в пятом раунде;

Александер Волкановски — Макс Холлоуэй — победа Волкановски единогласным решением судей;

Аманда Нунис — Жермейн де Рандами — победа Нунис единогласным решением судей;

Марлон Мораес — Жозе Алду — победа Мораеса раздельным решением судей;

Пётр Ян — Юрайя Фэйбер — победа Яна нокаутом в третьем раунде.

Предварительный кард:

Джофф Нил — Майк Перри — победа Нила нокаутом в первом раунде;

Ирэн Алдана — Кейтлин Виейра — победа Алданы нокаутом в первом раунде;

Омари Ахмедов — Ян Хейниш — победа Ахмедова единогласным решением судей;

Мэтт Браун — Бен Сондерс — победа Брауна техническим нокаутом во втором раунде;

Чейз Хупер — Даниэль Теймур — победа Хупера техническим нокаутом в первом раунде;

Брендон Морено — Кай Кара-Франц — победа Морено единогласным решением судей;

Джессика Ай — Вивиан Араужо — победа Ай единогласным решением судей;

Пунахьель Сориано — Оскар Пьехота — победа Сориано нокаутом в первом раунде.